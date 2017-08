Sigrid Rausing, just nu aktuell med boken "Mayhem, a memoir". Foto: PRIVAT / OKÄND

Sigrid Rausing, just nu aktuell med boken "Mayhem, a memoir". Foto: PRIVAT / OKÄND

Det finns få familjer i modern tid som är så mytomspunna som Rausing. De ger nästan inga intervjuer och syns sällan eller aldrig på kändisfester eller premiärmingel. Ingen av barnbarnen till Tetra Pak-grundaren Ruben Rausing jobbar heller i familjeföretaget i dag.

Tillsammans med sin far Hans sålde de i stället sina andelar till sin farbror, delägaren Gad Rausing och hans familj. Pengarna placerades i investmentföretaget Arctic Servives AG med säte i Schweiz.

Sedan dess har de valt, i vissa fall försökt, att hålla låg profil. I dag arbetar samtliga tre barnbarn till Ruben Rausing med välgörenhet men med olika inriktningar.

Hans och Märit Rausings boende i London. Foto: Matilda Nyberg

Hans Rausing Hans Rausing, 91, har varit vd och styrelseordförande för familjeföretaget Tetra Pak, sedermera Tetra Laval fram till 1993. Son till Tetra Paks grundare Ruben Rausing. Bor utanför London och är en av världens rikaste med en förmögenhet på runt 100 miljarder kronor. Donerar stora belopp till forskning. Gift med Märit Norrby. Pappa till Lisbet, Sigrid och Hans Kristian Rausing.

Flyttade till England

När Hans Rausing tagit över och blivit vd för familjeföretaget Tetra Pak tillsammans med sin bror valde han så småningom att lämna Sverige för England. Flytten med hela familjen skedde i början av 80-talet och var en följd av ett politiskt förslag om fackföreningars ägande av svenska industriföretag - löntagarfonderna.

Sigrid Rausing beskriver det i boken "Mayhem: A Memoir" som att många svenska storföretag, däribland Tetra Pak, valde att ta det säkra för det osäkra och lämna landet innan det var helt klart om förslaget skulle gå igenom.

"Fonderna blev efter en tid verklighet, om än i en modifierad - och slutligen tillfällig - form. Många familjer hade dock hade försökt förebygga ett övertagande och lämnat Sverige innan dess. De tog sina företag med sig. Mina föräldrar flyttade 1982."

Julia Delves Broughton och Hans Kristian Rausings hus.

Familjen Rausing bosatte sig då i London men har även hus i Sussex i södra England. Hans Rausing och hans fru Märit har enligt engelska fastighetsregister två bostäder i nuläget. En lägenhet i Chelsea, London och ett hus i Wadhurst i de östra delarna av Sussex. Det finns även uppgifter om att paret äger mark i Nya Zeeland och fastigheter på Barbados.

Lisbet Rausing Lisbet Rausing, 57, är vetenskapshistoriker som doktorerat vid Harvard-universitetet. Forskare vid Imperial College i London. Förmögenhet cirka 2,1 miljarder kronor. Har donerat pengar till professurer i vetenskapshistoria, alla uppkallade efter fadern Hans Rausing, i Uppsala, London, Cambridge och på andra platser. Donerar stora belopp till forskning. Gift med Peter Baldwin, professor i historia. Bor i London.

Markerna paret äger i Sussex uppgår till över 350 hektar enligt det amerikanska affärsmagasinet Forbes. På området ska det finnas flera hus med en stor villa som Hans och Märit Rausing bor i och Hans ska även ha fött upp både hjort och vildsvin på sina stora ägor.

Forbes har rankat Hans Rausing som en av världens rikaste människor, med en förmögenhet på 12,5 miljarder svenska kronor.

Politiska donationer

I början av maj i år, bara några veckor innan nyvalet i Storbritannien, kom uppgifter som visade hur många av landets rikaste personer som skänkt pengar till det konservativa partiet Tories.

Baserat på tidningen Sunday Times lista över de mest förmögna i landet gjordes analyser som visade av 35 av de 100 rikaste donerat pengar till de konservativa. En av dem var Hans Rausing, som ska ha skänkt 12 miljoner kronor sedan 2001. Det gör honom till en av de bidragsgivare som donerat allra mest.

Hans Kristian Rausings andra fastighet i London.

Analyserna gjordes av personer knutna till Labourpartiet, landets näst största och mer liberala parti.

Även dottern Lisbet Rausing, som är äldst i syskonskaran, har gjort donationer av politiks karaktär. Innan den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet gick av stapeln hade båda sidor påkostade kampanjer. Lisbet Rausing var en av dem som skänkte pengar till Bremain-sidan, alltså de som ville att landet skulle stanna kvar i EU.

Enligt Business Insider donerade hon runt 3,5 miljoner kronor till Bremain-kampanjen, plats sju på listan över dem som skänkt mest.

Sigrid Rausing Sigrid Rausing, 55, antropolog och bokförläggare. Äger det brittiska bokförlaget Granta och tidskriften med samma namn. Driver också bokförlaget Portobello. Förmögenhet cirka 2,1 miljarder kronor. Driver stiftelsen Sigrid Rausing Trust som stöder arbete för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, miljövård och social och ekonomisk utveckling. Hon sitter i styrelsen för Human Rights Watch och är hedersledamot i Teskedsorden för tolerans och mot fanatism. Gift med filmproducenten Eric Abraham. Bor i London.

Lisbets lillasyster Sigrid Rausing har inte gett pengar till några av landets politiska partier, i alla fall inte vad som är känt, men hon driver en välgörenhetsorganisation som riktar in sig på bland annat mänskliga rättigheter. Hon har sagt i en intervju med The Guardian att hennes donationer speglar var hon står politiskt.

– Jag har alltid varit liberal utan att ha varit det minsta intresserad av partipolitik. Jag har alltid trott mer på engagemang än bojkott och jag har försökt att vara så involverad jag kan i mänskliga rättigheter, sa hon till tidningen 2014.

Skänkte pengar till kungahuset

Yngsta sonen Hans Kristian Rausing har fått mycket uppmärksamhet i brittisk press efter sitt omfattande drogmissbruk. Under sommaren 2012 påträffades hans hustru Eva Rausing avliden i parets sovrum och det framkom senare att hon legat död i flera månader.

Hon dog till följd av en hjärtattack orsakad av ett långvarit missbruk. Hans dömdes till villkorlig dom för brott mot griftefriden efter att inte ha tagit hand om kroppen.

Hans Kristian Rausings andra fastighet i London.

Vägen tillbaka för Hans Kristian Rausing har varit lång, men han har nu avslutat sin rehabilitering och gift om sig med konstkännaren Julia Delves Broughton. Hans syster Sigrid Rausing har i sin bok om tiden då brodern missbrukade skrivit att Hans nu långsamt bygger upp relationerna med sin familj och sina barn igen.

Hans bor tillsammans med sin fru i de södra delarna av den exklusiva stadsdelen Chelsea. Huset köptes av den ryska oligarken och miljardären Roman Abramovitj för 380 miljoner kronor. Trots den hissnande summan har paret genomfört omfattande renoveringar av huset innan de flyttade in.

Hans Kristian Rausing Hans Kristian Rausing, 54, engagerad i välgörenhet. Förmögenhet cirka 2,1 miljarder kronor. Hans första fru, Eva Rausing, hittades 2012 död efter långvarigt drogmissbruk. Hans Kristian dömdes för brott mot griftefriden för att inte ha låtit begrava sin fru i tid. Var inlagd på rehabklinik på grund av drogmissbruk. Han gifte om sig 2014 med konstexperten Julia Delves Broughton. Bor i London.

Tillsammans med sin fru driver han välgörenhetsorganisationen The Julia and Hans Rausing Trust. De skänker pengar till bland annat Action on Addiction, en organisation som hjälper personer som befinner sig i, eller i miljöerna kring, ett missbruk.

Hans Kristian Rausing tillsammans med frun och konstexperten Julia. Foto: PHOTOSHOT / STELLA PICTURES PHOTOSHOT

I slutet av juni i år kunde Mail Online avslöja att Hans och Julia Rausing också skänkt stora summor pengar till det brittiska kungahuset. Prinsarna William och Harry har en fond tillsammans med hertiginnan av Cambrige, Kate Middleton, som under förra året samlade in 10 miljoner pund - över 100 miljoner kronor.

Enligt den brittiska tidningen ska paret Rausing ha donerat "miljonsummor" till den kungliga fonden där arbetet fokuseras kring frågor om psykisk ohälsa.

Trädgård som Buckingham Palace

Alla tre barnen till Hans och Märit Rausing bor nu i London, bara ett stenkast från varandra och från sina föräldrars fastighet i stan. Samtliga lever i stadsdelarna Kensington, Chelsea eller Belgravia - alla tre tillhör de absolut dyraste områdena i den brittiska huvudstaden.

Gatan där Sigrid Rausing bor, i fahsionabla södra Kensington.

Sigrid Rausings bostad, som hon delar med maken Eric Abraham, är faktiskt något så ovanligt som en herrgård mitt i centrala London. Sigrid köpte den 1998 för ungefär 200 miljoner kronor.

Beläget nära Holland Park är det enligt rykten den privatbostad i London som har störst trädgård efter Buckingham Palace. Sigrid Rausing säger dock i en intervju att hon själv inte vet om det stämmer.

– Ja, det sägs att det är så, men vem vet egentligen? Jag vet inte ens om man någonsin har mätt trädgården.

Förutom bostaden i London har Sigrid Rausing ägor i Skottland. Närmare bestämt 16 000 hektar mark vid Monadhliath Mountains, en bergskedja i de norra delarna av det skotska höglandet.

Hennes syster Lisbet bor också nära Holland Park i en fastighet från 1950-talet. Lisbet köpte huset i början av 2000-talet för över 25 miljoner kronor. Även Lisbet har, precis som sin syster, mark i Skottland - nära 13 000 hektar stora ägor.

Sigrids Rausings hus.

Hemliga filantroper

Rausingbarnens olika välgörenhetsorganisationer är välkända och alla tre har olika inriktningar för sina verksamheter. Men de är filantroper som håller sig i bakgrunden. Sigrid har gett ett fåtal intervjuer med brittiska högprofilerade tidningar, men syskonen Lisbet och Hans uttalar sig i princip aldrig i medierna.

Lisbet driver Arcadia Fund tillsammans med sin make Peter Baldwin, professor i historia. Arcadia har riktat in sig på miljö- och kulturfrågor och donerade bland annat över 30 miljoner kronor till Patagonia National Park i Chile.