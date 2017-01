Den som stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka jobb för att vårda ett sjukt barn kan få ersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen är cirka 80 procent av inkomsten.

Du kan få ersättning för vab under maximalt 120 dagar per år om barnet är under 12 år.

Under 2014 betalade Försäkringskassan ut vabersättning för 5 920 029 dagar, totalt 5 218 100 384 kronor.

Under 2015 betalade Försäkringskassan ut vabersättning för 6 069 362 dagar, totalt 5 452 099 721 kronor.

Källa: Försäkringskassan