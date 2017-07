Klockan 11.56 i måndags, den 10 juli, försattes Securitas vd och koncernchef Alf Göransson i personlig konkurs vid Stockholms tingsrätt.

Orsaken: En förfalskad konkursansökan.

Dina pengar har tagit del av ansökan, där det står:

"Med anledning av att sökanden är på obestånd som inte är tillfälligt anhålles om att sökanden ska försättas i konkurs omedelbart.

Jag hemställer att tingsrätten om behövligt självmant inhämtar personbevis".

Alf Göranssons äkta namnteckning

Den är undertecknad med en oläslig namnunderskift.

Den falska namnteckningen är helt olik Alf Göranssons egen. En enkel kontroll – eller ett snabbt telefonsamtal – hade kunnat sätta stopp för bedragarens kupp mot Securitas-vd:n.

Den falska namnteckningen syns till vänster – helt olik den äkta till höger. Foto: Stockholms tingsrätt/polisens passregister

Men tingsrätten har följt de vanliga rutinerna.

– Om en person ansöker om att försättas i konkurs för att personen själv säger sig vara på obestånd är huvudregeln enligt lag att man ska godta den uppgiften om det inte finns särskilda skäl för något annat, säger Maria Hellberg, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Så gör domstolen

Domstolen har tre krav på sig:

Se till att ansökan är undertecknad, att ansökningsavgiften är betald (en egen ansökan om konkurs är dock avgiftsfri) och att personen i fråga bor i tingsrättens så kallade domsaga.

– Om de här ganska schematiska kontrollerna är genomförda så ska domstolen försätta personen i konkurs och det har också skett, säger Maria Hellberg.

Det finns inga regler om att kontrollera namnteckningen. Dessutom finns ett skyndsamhetskrav när det kommer till konkurs.

Maria Hellberg har bara hört talas om ett liknande fall tidigare. Själv har hon aldrig varit med om en sådan här förfalskning förrän nu.

– Jag vågar påstå att det är väldigt ovanligt.

Rådmannen: "Politisk fråga"

Hon vill inte uttala sig om enkelheten i att försätta någon annan i konkurs utan hänvisar till rådande lagstiftning. Tingsrättens rutiner är anpassade efter den.

– Det är en politisk fråga hur långtgående kontroller man bör göra. Då får man väga alla eventuella risker för vilka fel som kan begås mot behovet att konkurshanteringen sker skyndsamt, säger Maria Hellberg.

Personlig konkurs En personlig konkurs är ovanlig. Det innebär att du inte får styra över din ekonomi och förlorar rätten till dina egendomar, som i stället används för att betala av skulder. Du får inte heller företräda en juridisk person, till exempel som vd eller styrelseledamot i ett aktiebolag. En privatpersons skulder försvinner inte, till skillnad från ett företags – även efter konkursen kan du krävas på betalningar. Tingsrätten beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Ett överklagande har kommit in till Svea hovrätt, som kommer att ta ett beslut under onsdagseftermiddagen. Under tiden är Alf Göransson avregistrerad som vd hos Bolagsverket.

– Till dess att något annat sker är han försatt i personlig konkurs med allt vad det innebär, säger Hellberg.

Handlingen kom in till tingsrätten via post. Dina pengar kunde på onsdagsmorgonen begära ut en kopia av den och på eftermiddagen var den fortfarande inte beslagtagen av polis.