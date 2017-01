Så får du tillbaka på skatten redan till påsk

Se till att du har anmält ett bankkonto för skatteåterbäring via Skatteverket.

Skaffa en digital brevlåda senast den 1 mars 2017. Gå in på minmyndighetspost.se

Det är fortfarande några månader kvar tills deklarationen 2017 för inkomståret 2016 dimper ner i brevlådan eller digitalt hos drygt 8 miljoner deklaranter.

Men Skatteverket laddar för fullt inför dagen D. Myndighetens dataexperter har sedan en tid testkört sina system för att se så att den nya servicen med skatteåterbäringen fungerar från och med deklarationen 2017.

Ingen reklam har hittills gjorts för den nya möjligheten att få skattepengar tillbaka rekordsnabbt i år.

Skatteverkets nya service gör att du kan få pengarna rekordtidigt

Men Expressen kan i dag avslöja att allt är klart för Skatteverkets nya service.

– Vi har inte varit säkra på att vi skulle klara det. Men nu vet vi att det fungerar, bekräftar Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Möjligheten att få pengarna i påskveckan gäller alla deklaranter som godkänner sin e-deklaration utan några ändringar.

Du måste alltså deklarera digitalt för att kvalificera dig för möjligheten till tidig skatteåterbäring.

Passerar din deklaration Skatteverkets ''maskinella kontrollpaket'' utan problem kan pengarna betalas ut i början av april.

Men innan du kommer så långt måste du ha skaffat dig myndigheternas digitala brevlåda. Det är nämligen själva grundförutsättningen för att du ska få tillbaka pengar till påsk och inte behöva vänta på skatteåterbäringen till i juni.

Så här gör du:

• Du går in på minmyndighetspost.se via din dator, läsplatta eller mobilen. Följ sedan anvisningarna för att registrera din digitala brevlåda. Du behöver ett bank–id för att genomföra registreringen och sedan kunna logga in i din digitala brevlåda. När du får post i brevlådan skickas en sms–avisering till det mobilnummer du angett och din e–postadress. Det är till brevlådan som Skatteverket skickar din deklaration i form av en pdf i början av mars.

Kay Kojer. Foto: Jeanette Andersson

Digitala brevlådan måste registreras senast 1 mars

Viktigt. Du måste ha registrerat din digitala brevlåda senast 1 mars. Har du redan en digital brevlåda så behöver du inte göra en ny registrering

– Viktigt är också att man ska ha ett bankkonto anmält. Det brukar en del missa att ange, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I dag är cirka 700 000 personer anslutna till myndigheternas digitala brevlåda.

Förra året betalade Skatteverket ut knappt 29 miljarder kronor i skatteåterbäring till 3,7 miljoner e-deklaranter.

Skatteverket räknar med att minst 15 miljarder kommer att betalas ut i påskveckan. För handeln betyder det att planera och fånga upp de miljoner svenskar med friska pengar på fickan. När Skatteverket gjorde förra flytten med utbetalningar från december till juli blev handeln tagen på sängen.

– Vi kommer informera på bred front i slutet av januari och under februari, säger Kay Kojer på Skatteverket.