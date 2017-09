Michael O'Leary, Ryanair: Norwegian är på väg att gå under.

O'Leary har sagt till Travel Weekly att Norwegian är på väg att få slut på pengar och att bolaget kommer att gå under ("will go") inom loppet av fyra eller fem månader. Enligt Ryanair-vd:n är det en "öppen hemlighet bland flygbolag" att Norwegian och brittiska Monarch möjligen inte överlever den kommande vintern.

– Norwegian har stora flygorder som det inte har medel att betala för, säger Michael O'Leary, som under åren har gjort sig känd genom flera uppseendeväckande uttalanden.

Norwegians kommunikationschef Lasse Sandaker-Nielsen säger i ett mejl till tidningen Dagens Näringsliv att O'Learys nya uttalanden är "nonsens".

Trots detta faller Norwegian i Oslo: vid 11.20-tiden var aktien ned 4,5 procent, men repade sig något efter en stund. Konkurrenten SAS går mot strömmen och aktien klättrade under förmiddagen med drygt två procent på Stockholmsbörsen. Sannolikt hänger SAS-aktiens uppgång delvis samman med flygbolagets kvartalsrapport som kommer i morgon.

Tio år av vinster

Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikationschef för det norska flygbolaget, slår tillbaka mot uppgifterna.

– Det vi har att säga om den här saken är Ryanairs utspel är nonsens och saknar grund i verkligheten. Vi har gått med vinst de senaste tio åren och har en stark lönsamhet, säger han.

O’Leary ifrågasätter även framtiden för lågpriskonkurrenterna Easyjet och Wizz, som han spår gå upp i andra större bolag.

Ryanair och Norwegian har tidigare varit i samtal om ett samarbete kring anslutningsflyg.

– Vi pratar fortfarande med Norwegian om detta. Men jag är inte säker på att de flyger om tolv månader, säger det irländska flygbolagets vd.

Flygexpert dömer ut O’Learys dödsdom

Men Ryanair-chefens dödsdom över det norska bolaget döms ut av flygexperten Jan Ohlsson.

– Det går inte att räkna ut Norwegian som O'Leary gör.

Vad ska man då säga om Norwegian? De har ju hållit sig flytande genom att expandera.

– Det var vad man sa om alla lågprisbolag när de kom, att de skulle vara som pyramidspel lever som faller samman. Men det har hänt i väldigt få fall. Norwegian lever precis som Ryanair, Easyjet och Wizz på att expandera. Visst har man ett stort kapitalbehov när man köper fler flygplan i stället för all hyra. Men bolaget har en del dolda tillgångar, bland annat Norwegian Bank.

Fler flygbolag får problem

Jan Ohlsson ser dock att flera lågprisbolag han hamna i trubbel.

– Det blir nog ett krisår för en del bolag. Och O'Leary har ofta en poäng. Det är mycket möjligt att lågprisbolagen blir färre.

Men flygexperten Jan Ohlsson ser inga överhängande hot mot Norwegian.

– Någon omedelbar kris ser jag inte.