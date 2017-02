Rekordutdelning för Swedbanks aktieägare

Gårdagens datahaveri gällande bankkorten Mastercard som resulterade i att banken tvingades panikstoppa sina bankomater sedan folk börjat kunna ta ut obegränsade blev en mardröm även för bankledningen med vd Birgitte Bonnesen i spetsen.

Men om detta finns naturligtvis inget när banken i morse presenterade bokslutet för förra året.

Bankkoncernen redovisar en vinst på 5.141 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016. Det var ungefär vad analytikernas prognoser och kan jämföras med vinsten på 4.800 miljoner kronor motsvarande period 2015

– Det har aldrig varit så billigt att låna, det måste man komma ihåg, svarar Birgitte Bonnesen på det faktum att banken har fortsatt att höja vinstmarginalerna på bolånen.

Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank. Foto: Cornelia Nordström

Hon pekar på att myndigheternas höjda kapitalkrav leder till att banken höjt marginalerna.

Konkurrensen på bolånemarknaden om låntagarna är fortsatt hård, enligt Birgitte Bonnesen.

Att bankens lönsamhet ändå ökat kraftigt, från en avkastning på 13,5 till 15,8 procent på det egna kapitalet, hänger också ihop med att volymerna på utlåningen ökat, enligt Bonnesen.

Räntenettot steg till 6.247 miljoner kronor, från 5.759 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 3 055 miljoner kronor, från 2 877 miljoner kronor, som en effekt av den ökade aktiviteten på finansmarknaderna mot slutet av året.

Kreditförlusterna ökade samtidigt till 593 miljoner kronor, från 399 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår utdelning på 13,20 kronor

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 13 kronor och 20 öre per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 10:70 kronor per aktie. Förväntningarna låg enligt nyhetsbyrån Reuters på i genomsnitt 13:00 kronor per aktie.

Det är femte året i rad som banken delar ut 75 procent av vinsten.

– Inför 2016 var tre av våra högsta prioriteringar att förbättra kundvärdet, öka effektiviteten och stärka medarbetarengagemanget. När jag summerar året kan jag med stolthet konstatera att vi tagit kliv framåt inom alla dessa områden”, skriver Birgitte Bonnesen i en kommentar till bokslutet.

Men Birgitte Bonnesen erkänner att kunderna inte är nöjda med banken:

– Det finns dock förbättringspotential inom flera områden. Exempelvis visade vår egen svenska kund- nöjdhetsundersökning (NKI), där över 35 000 kunder intervjuats under fjärde kvartalet, endast på marginell förbättring bland privatkunder och en liten försämring bland företagskunder. Vi genomför därför en mer grundlig analys för att ta fram ytterligare förbättrings- initiativ. En föränderlig omvärld kräver att vi ständigt blir bättre. Därför har vi under 2017 åtskilliga initiativ riktade till våra kunder och medarbetare samt flera effektiviseringsåtgärder.