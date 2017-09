Prischock – här blir det dyrare att ringa

Nedmonteringen av det gamla kopparnätet går i rasande takt och nu är det dags för nästa steg. 200 områden ska få byta till det som Telia kallar för ”framtidens nät”.

Framtiden bjuder på tjänster via mobilnätet för både hemtelefoni och bredband. Den fasta telefonen som gått över kopparnätet försvinner och ersätts med en mobil lösning.

– Den ska inte jämföras med en vanlig mobiltelefon. Det är en fast sladdlöstelefon med mobil teknik. Den är förstärkt och tar upp signalerna bättre, säger Inger Gunterberg på Telia.

Köttbönderna Kicki och Per är inte imponerade

Den 30 maj genomfördes samma förändring i flera andra samhällen. Två av de som togs in i "framtidens nät" var köttbönderna Per och Kicki Olsson från Gamleby i Småland. Hittills är de inte imponerade av vad det har inneburit.

– Jag kan inte påstå att det har blivit bättre nu, säger Kicki som pratar i sin vanliga mobiltelefon.

Den ”fasta telefonen med mobil teknik” som ersatte familjens gamla hemtelefon använder hon sällan.

– Jag drar mig för att använda den. Man hör bara sig själv för det ekar så i luren. Den är allmänt besvärlig så jag använder min vanliga mobiltelefon i stället. Förut var det ju tvärtom. Skulle jag ringa ett viktigt samtal så tog man den fasta telefonen för att den kändes säkrare, säger Kicki.

Hennes man Per instämmer.

– Jag har en god vän som jag brukar ringa till. Men vi kan inte prata med varandra över telefon längre. Vi pratar bara i mun på varandra. När jag ringer till honom och säger ”hej, hur har du det?” så hör jag mig själv igen ”hej, hur har du det?”. Ekot gör det svårt för två gubbar, säger han.

De berättar att även grannar i området är missnöjda med den mobila lösningen. Värst är det för de allra äldsta menar Per.

– Folk är vansinniga. De som är äldre än oss har det svårt för de hör ju inte i de nya telefonerna. Ekot gör det jättesvårt för dem att höra vad som sägs. Det är ett problem.

Även bredbandet via det mobila nätet var en besvikelse.

– Jag har inte så bråttom när jag använder internet så jag märker inte av någon stor skillnad. Men barnen säger att det har blivit långsammare än det var förut, säger Kicki.

Den sista september släcks Patriks internet

Patrik Bergström från Skog utanför Kramfors står näst på tur. Han har inte någon fast telefon men får sitt internet genom kopparnätet.

– Det vi har med Telia har fungerat ganska bra. Men nu när vi får mobilt bredband kommer det bli mycket dyrare om vi fortsätter att använda lika mycket trafik. Tyvärr har vi ju inte så mycket att välja på, den sista september så klipper de nätet, säger Patrik.

Nu hoppas han att fiber ska vara lösningen för att kunna använda internet på samma sätt som tidigare och samtidigt hålla nere kostnaderna.

–Vi har tv via Telias nät och ska vi surfa som vi gör i dag kommer det säkerligen bli dubbelt så dyrt, om inte tre gånger så dyrt. Telia erbjuder oss nu 200 GB i månaden i ett år för 400 kronor, sen sänks det till 100 GB. Sen får man köpa till så mycket man vill.

– Idag betalar vi 479 kronor för bredband och trådlös router, plus tv-paketet som kostar 279 kronor. Med det nya erbjudandet beräknar jag att det kommer kosta mellan 800 och 1 200 kronor, och då kan vi inte se på tv eftersom det suger för mycket surf. Så det är en klar försämring och fördyring för mig, säger Patrik.

"Många säger att det blir bättre efter övergången"

Inger Gunterberg som är pressansvarig på Telia säger att hon inte kan kommentera problemen som familjen Olsson eller Patrik Bergström beskriver utan att undersöka det närmare. Men berättar att ”framtidens nät” har många fördelar.

– Nu har vi gjort den här förändringen för drygt 16 000 kunder i Sverige och många återkopplar efter övergången och säger att det har blivit mycket bättre. Vi har tagit fram erbjudanden för telefoni och bredband som är 40 procent billigare jämfört med kopparnätet.

Ökade kostnader

Patriks beräkning som visar ökade kostnader efter bytet säger hon i så fall beror på hur hans specifika behov ser ut.

– I erbjudandet för bredband ingår 100 GB per månad och ytterligare 100 GB utan kostnad under det första året. Sen kan du köpa mer data om du behöver det. Med 100 GB kan du titta på film i upp till tre timmar per dag under en månad, och lyssna på musik i 15 timmar per dag. Det går att göra väldigt mycket på 100 GB, säger Gunterberg.

Här kan söka på din ort eller kommun

Listan nedan innehåller alla småorter i Sverige där den fast telefon försvinner.

De är över tusen till antalet och du kan söka på listan genom att antingen skriva in ortsnamnet eller namnet på kommunen.

Kolumnen till höger berättar när telefonnätet försvinner.

FAS 1: Här försvinner telefonnätet senast 31 maj 2017.

FAS 2: Här försvinner telefonnätet senast 30 september 2017.

FAS 3: Här försvinner telefonnätet senast 30 november 2017.

FAS 4: Här försvinner telefonnätet under april och maj 2018.