Det har varit en skakig sommar för Postnord. Utdelningen har inte fungerar som planerat och klagomålen är många.

Även till Post- och Telestyrelsen (PTS), myndigheten som bevakar hur postutdelningen sköts.

– Vi har fått flera klagomål om utebliven utdelning av post. Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort, säger Joakim Levin, analytiker på PTS.

– Postnords uppdrag är att ha femdagarsutdelning, men man verkar ha brustit i sin planering.

LÄS MER: Problem hos Postnord – 14 000 paket försenas

Postnord ger två förklaringar till att brevutdelningen fallerat på olika håll i landet i sommar: Banverkets omläggning av trafiken kring Stockholm och sommarvikarier som hoppat av i en strid ström.

”Det som har varit utmanande under den här sommaren är att vi har haft stora avhopp från sommarvikarier, många har valt att gå vidare till andra jobb i sista stund”, säger Erika Ahlqvist på Postnord. Foto: TT

Tågtrafiken ställde till det i början av juli, medan bristen på sommarvikarier varit tydlig under hela semesterperioden.

Sommarvikarierna dök aldrig upp

– Vi strävar efter att vår ordinarie personal ska kunna ha semester och tar in sommarvikarier för att täcka upp för en bemanning anpassad efter en mindre volym under sommaren. Vi tar in flera tusen vikarier säger Erika Ahlqvist, chef för distributionen på Postnord Sverige.

Många av sommarvikarierna dök dock aldrig upp för tjänstgöring.

– Det som har varit utmanande under den här sommaren är att vi har haft stora avhopp från sommarvikarier, många har valt att gå vidare till andra jobb i sista stund, säger Erika Ahlqvist.

– När man säger upp sig från en dag till en annan har det ställt till det för oss på flera platser.

LÄS MER: Postnord varnar – hundratusentals försändelser kan försenas

Postnord har då planerat om sin verksamhet efter en mindre personalstyrka.

– Vi försöker säkerställa så att inte två ställen drabbas två dagar i rad, säger Erika Ahlqvist.

I klartext betyder det att man tvingats välja bort utdelning i vissa områden varje dag.

Beslutet strider mot uppdraget

Vilket rakt strider mot Postnords samhällsuppdrag för Sverige.

Och Post och Tele-styrelsen köper inte heller Postnords förklaring.

Joakim Levin på Post- och Telestyrelsen: ”Det är klart att brevbärare måste kunna ta semester, men här verkar Postnord ha brustit i sin planering. Man måste kunna ha en organisation som klarar att sommarvikarier slutar.” Foto: TT

– Då måste man se till att ha en personalpool eller liknande. Det är klart att brevbärare måste kunna ta semester, men här verkar Postnord ha brustit i sin planering. Man måste kunna ha en organisation som klarar att sommarvikarier slutar och det har vi förklarat för Postnord, säger Joakim Levin på PTS.

LÄS MER: Postnord larmar om kinesisk brevskörd

Sommarens bristfälliga utdelning kommer att följas upp med möten där Postnord ska presentera en hållbar lösning på problemet. Nästa sommar måste femdagarsutdelningen fungera igen.

– Vi måste rekrytera på annat sätt så vi har rätt bemanning på rätt ställen, säger Erika Ahlqvist på Postnord.

– Vi måste attrahera rätt personer.

De har drabbats värst i sommar

I år är det främst storstadsområdena där det finns flest sommarjobb att söka som drabbats hårdast.

– Det är goda tider i Sverige och i Stockholm, Göteborg och Malmö finns det väldigt många andra yrken att söka.

Men goda tider ska inte behöva vara dåliga nyheter för Postnords kunder.

– Det blir fel i enstaka fall men den absoluta huvuddelen av alla brev som skickas kommer fram. Min uppmaning är att skicka mer brev och näthandla mer, säger Erika Ahlqvist.