Jan Olsson, vid polisens bedrägericentrum:

"Bedragarna ber dig ladda ner ett program. Sedan loggar du in på din internetbank och då tror du att du kommer in på din internetbank för sidan ser likadan ut, men det är inte det utan en så kallad dns-omstyrning. De visar dig en sida som ska se ut som bankens medan de själva använder de koderna som du knappar in för att ta dig in i din bank. Då får du ett fejkat felmeddelande så du måste knappa in igen. Den andra omgången är det som möjliggör för dem att flytta över pengarna från kontot till ett annat konto i vilket land som helst och när de ändå är där kan de ladda ner ett mobilt bank-id till sin bustelefon och med den kan de fortsättningsvis, för du kanske inte märker någonting, gå in på din bank när de själva känner för det med det nya bank-id:et och sälja lite aktier och fonder, flytta över till ett konto och tömma hela baletten alternativt ta lån i andra banker och låneinstitut och låta pengarna gå in till hennes konto och sedan flytta dem vidare."