Pensionstricket som ger dig extra pengar

Bland PPM-fonderna med mest förvaltat kapital finns det både vinnare och förlorare. Och det visar sig att soffliggarna hör till den förra kategorin.

Alternativet heter där AP7 Såfa, en fond som består av 100 procent aktier fram tills 55 års ålder. Fonden placerar över hela världen och har en tämligen låg avgift på 0,15 procent (enligt Morningstar). I snitt har fonden de senaste fem åren haft en avkastning på stabila 22 procent.

Men på topp-tio listan finns det även fonder som inte går lika bra. Den som har gått sämst under det senaste året är Swedbank Robur Transfer 70. Trots att fonden går plus, 7,8 procent under det senaste året, är snittavkastningen under de senaste fem åren betydligt lägre än AP7 Såfa, nämligen nio procent. Avgiften är sedan i december också högre och ligger på 0,51 procent.

En jämförelse mellan hur dessa fonder skulle utveckla sig över fem år visar att skillnaden är stor.

2015 hade en pensionssparare i genomsnitt 136 600 kronor i PPM-portföljen. På fem år har den summan växt till drygt 414 000 om pengarna har legat i AP7 Såfa Under samma tidsperiod har Swedbank Robur Transfer 70 växt till cirka 250 000 kronor. Skillnaden överstiger således 160 000 kronor.

AP7 Såfa

1 år: 173 366

2 år: 218 221

3 år: 272 943

4 år: 339 705

5 år: 421 153

Avgift: 0,11%

Snitt 5 år: 22%

Swedbank Robur Transfer 70

1 år: 155 608

2 år: 176 327

3 år: 198 910

4 år: 223 526

5 år: 250 357

Avgift: 0,51%

Snitt 5 år: 9%

Källor: Pensionsmyndigheten, Morningstar