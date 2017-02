Exempelfamilj 1

Lars och Eva är gifta och har länge drömt om att pensionera sig utomlands. De har arbetat inom den privata sektorn. Deras allmänna pension beräknas till 16 000 kronor per person. Lars får en tjänstepension från ITP på 5 000 kronor och Eva får ut en på 8 000 kronor.

Om de väljer att bo kvar i Sverige så får de en gemensam skatt på 169 596 kronor per år. Så här mycket i skatt betalar de om de flyttar utomlands och så här mycket kan de spara in på det:

Spanien: 105 740

Spara: 63 856

Frankrike: 43 280

Spara: 126 316

Thailand: 94 294

Spara: 75 302

Malta: 66 244

Spara: 103 352

Portugal: 63 094

Spara: 106 502

Exempelfamilj 2

Efter att ha drivit familjeföretaget ihop så har Bengt och Boel bestämt sig för att pensionera sig utomlands. De har avsatt pengar under en längre tid och deras tjänstepensionskapital uppgår till fyra miljoner kronor var, planen är att ta ut det under fem år. Deras allmänna pension beräknas till 17 500 kronor per person och månad. De har också var sin pensionsförsäkring som är värd en miljon kronor, som de också planerar ta ut under fem år.

Om de skulle pensionera sig i Sverige så skulle de betala 1 161 600 kronor i skatt varje år. Så här mycket i skatt betalar de om de flyttar utomlands och så här mycket kan de spara in på det:

Spanien: 889 140

Spara: 272 460

Frankrike: 706 370

Spara: 455 230

Thailand: 470 294

Spara: 691 306

Malta: 370 294

Spara: 791 306

Portugal: 150 294

Spara: 1 011 306

Räkneexemplen är framtagna av sajten Sparsam Skatt. Personerna är fiktiva.