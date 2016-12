Nu väntas stämning mot Volvo

En stämning mot de europeiska lastbilstillverkarna som ingick i en priskartell under perioden 1997-2011, däribland svenska Volvo, väntas kunna göras under det andra halvåret 2017.

Det säger Jan-Eike Andresen, chef för den juridiska avdelningen på Financialright som hanterar stämningsprocessen, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det blir troligen under andra halvåret 2017. Nu håller vi på att samla in krav och all information från lastbilsköparna och vi kommer antagligen att stänga den processen i juni nästa år och då utvärdera vad vi har fått in", säger han.

EU-dom mot tillverkarna

Bakgrunden är att EU-kommissionen i juli i år dömde flera lastbilstillverkare till ett bötesbelopp om totalt drygt 2,9 miljarder euro för kartellbildning. Volvos/Renaults böter sattes till 670 miljoner euro. Även MAN, Daimler, DAF och Iveco ingick i kartellen medan Scanias roll fortfarande utreds.

Stämningsprocessen är öppen för alla som köpte lastbilar av kartellen under perioden 1997-2011.

"Vi har arbetat med projektet under ett halvår, men öppnade processen med att ta emot registreringar från lastbilsköpare för omkring sex veckor sedan. Vi har fått in klart över 10.000 lastbilar under den här korta tiden, varav många är från Sverige", säger Jan-Eike Andresen.

Eftersom processen befinner sig i en tidig fas är det svårt att bedöma hur stor den slutligen kan bli.

"Min personliga gissning är att vi skulle kunna samla in minst 100.000 lastbilar", säger han.

Upp till köparna att bevisa

Jan-Eike Andresen förklarar att det ligger på lastbilsköparna att bevisa att de har betalat ett överpris för lastbilarna. Baserat på vad experter sagt kring tidigare priskarteller har överpriset historiskt legat kring 10-20 procent av inköpspriset, plus ränta.

"Överpriset har bedömts kunna ligga på omkring 8.000-10.000 euro per lastbil, så vi är redan uppe i en bas på minst 100 miljoner euro sammantaget. Med den potentialen jag har pratat om kan det komma upp till en miljard euro", säger han.

Priskartellen pågick under åren 1997-2011 och för vissa perioder kan det bli svårt att få fram uppgifter och dokument.

Hur själva stämningen kommer att se ut, om kartellen stäms som en grupp eller om kraven riktas mot de enskilda företagen i kartellen, och i vilken jurisdiktion stämningen kommer att lämnas in är i skrivande stund inte klart.