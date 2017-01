Du är inte ensam om att leta efter barnens skridskor i någon bortglömd kartong i förrådet. Enligt HUI Research ökar handeln av sportvaror när snön kommer, något som Sveriges radio också berättat om. Den senaste veckan har minusgraderna sjunkit och på många håll i Sverige har det kommit rejält med snö. Då ökar också suget bland svenskarna för att ge sig ut och vintersporta.

Snön skapar behovshandel

Att försäljningen ökar märker man av på Stadium.

– Det är jättegynnsamt just nu, i väldigt stora delar av landet där det har kommit snö. Vi hade en liknande situation under november. Då gick det under högtryck i butikerna, säger Mattias Johansson.

Han kallar det behovshandel.

– Helt plötsligt inser man att barnen behöver vinterjackor och att man själv behöver varmare vantar. Folk är inte så bra på att planera.

Bäst går försäljningen av vinterkläder och skidor med olika tillbehör, enligt Mattias Johansson.

Försäljningen ökar med 400 miljoner

För kedjorna handlar det om ett rejält tillskott i kassan – i alla fall tillfälligt.

– Drygt 200–400 miljoner kronor. Konsumenterna verkar inte planera sin vinterkonsumtion speciellt bra utan det kommer väldigt snabbt, man springer till butiken och effekten blir väldigt stor på branschens ökningstal, säger Andreas Svensson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research till Sveriges radio.

På ett år handlar vi sportvaror för ungefär 25 miljarder. Mellan januari och november 2016 ökade dessutom försäljningen med sex procent, jämfört med samma period året innan, enligt Sveriges radio.

Men det är inte bara vintersport som säljer bra just nu.

– Under julhandeln såg vi en kraftig ökning av produkter för vårens träning. Man bunkrar för nyårslöften, det är inte helt ovanligt att lova att man ska träna mer, säger Mattias Johansson.