New York Times borta från Kinas App Store

Teknikjätten Apple tog bort både den engelskspråkiga och kinesiska versionen av appen den 23 december.

– Under en tid har New York Times app inte varit tillåten att visa innehåll för de flesta användare i Kina och vi har blivit informerade om att appen strider mot lokala lagar. Till följd av det, måste appen tas bort från App Store i Kina. När situationen har ändrats, så kommer det återigen gå att ladda ned New York Times app i landet, sade en av Apples talespersoner, Fred Sainz, till New York Times.

Han ska inte ha velat specificera vilka lokala regler som appen ska ha stridit mot. Men en app får enligt kinesisk lag inte ”syssla med aktiviteter som är förbjudna enligt lagar och regler såsom att äventyra nationell säkerhet, störa social ordning eller strida mot andras rättigheter och intressen”, citerar tidningen.

New York Times: Del av mer omfattande försök

New York Times lokala redaktion i Peking ska inte ha blivit kontaktade av några myndigheter i samband med beslutet. Tidningen blev informerade av Apple i samband med att man tog bort appen, men de har bett teknikjätten att se över sitt beslut.

– Kinesiska myndigheters förfrågan att ta bort vår app är en del av deras omfattande försök att förhindra läsare i Kina från att ta del av New York Times självständiga nyhetsrapporterande i det landet, rapportering som inte är annorlunda från den journalistik som vi gör om alla länder i världen, sade en talesperson för tidningen, Eileen Murphy.

New York Times app pulled by Apple in China https://t.co/MzBPv4gBME — BBC News (World) (@BBCWorld) January 5, 2017

Apple pulls New York Times apps from the App Store in China https://t.co/lUwdZ7qDu0 pic.twitter.com/fNYifwcCbG — CNN (@CNN) January 5, 2017

Kina är viktig marknad för Apple

Kina är Apples tredje största marknad i världen, skriver The Guardian. Under det fjärde kvartalet tjänade företaget drygt 80,5 miljarder kronor i landet.

Veckorna innan Apple valde att ta ned New York Times app arbetade man med flera reportage som rörde den kinesiska regeringen. Bland annat ett reportage som publicerades den 29 december, där man skrev om de fördelar som myndigheterna erbjudit en Iphone-fabrik.

New York Times hemsida är blockerad i Kina sedan år 2012. Då hade tidningen granskat den dåvarande premiärministern Wen Jiabaos familj.