När han sedan märkte att sparkontot blivit länsat på 120 000 kronor via Swish insåg han allvaret.

Det var under fredagen den 22 september som Mikael Franzen fick ett samtal från en person som utgav sig vara från Länsförsäkringar, där han informerades om att ovanlig aktivitet ägt rum på hans bankkonto.

– Jag försökte logga in på min bank under samtalet, men lyckades inte. Både bank-ID och bankdosa betedde sig väldigt konstigt, så jag blev orolig och avslutade samtalet.

Kort därefter ringde Mikael upp banken igen, men på ett annat nummer än det som ringt honom.

– Då får jag höra att någon tömt hela mitt sparkonto på 120 000 kronor, flyttat dem till mitt lönekonto och sedan swishat i väg hela summan. Det som är väldigt märkligt är att jag har en gräns på hur mycket jag kan swisha, som ligger på 300 kronor.

”Som om jag swishat till mig själv”

Mikael fick genom sin bank tag på numret som pengarna swishats till, som var knutet till ett oregistrerat kontantkort.

– Min kompis swishade en krona till numret, då får man ju fram mottagare. Och då kom mitt namn upp, som om jag swishat till mig själv fast på ett annat nummer.

Men Mikael har aldrig haft någon koppling till telefonnumret, som nu alltså var bundet till en Swish.

Det kan vara så att någon har lyckats komma åt Mikaels bankuppgifter, skapat ett nytt Bank-ID, en ny Swish och kopplat ett mobilnummer till detta, för att sedan föra över pengarna.

Mikael har polisanmält händelsen, och en förundersökning pågår.

Polisen som sköter utredningen kan inte uttala sig gällande det aktuella fallet, men Jan Olsson vid Nationellt bedrägericenter säger att händelseförloppet är ovanligt.

– I 99 procent av fallen har målsäganden blivit avlurad sin inloggning till banken, antingen via bankdosa eller via bank-ID. När busen då loggar in med hjälp av dem så skapar han ett nytt bank-ID som han laddar ner på sin telefon, som han även fixar Swish till på samma sätt.

Skadlig kod kan få tag i uppgifter

Jan Olsson säger att det även finns fall där en skadlig kod planterats i målsägandens dator med hjälp av mejl eller sms. På så sätt går det att få tag på inloggningsuppgifter till internetbanken, även om detta tillvägagångssätt är betydligt mer ovanligt.

– Du får ett mejl som du tror är från Försäkringskassan, banken eller polisen, vad som helst. I mejlet ombeds du klicka på en länk eller en bifogad fil, och då laddas den här skadliga koden ner på din dator. Men den chansen är mindre.

Länsförsäkringar har meddelat att de avvaktar polisutredningen innan de kan avgöra om Mikael ska ersättas för de försvunna pengarna. De vill inte uttala sig om det specifika fallet i nuläget.

– Någonstans har systemet brustit, och någonstans har en eller flera lyckats knäcka det på ett väldigt obehagligt sätt. Jag vill att medmänniskor ska bli upplysta, och att banken ska göra rätt för sig. Sen vill jag så klart ha tillbaka mina pengar, säger Mikael Franzen.