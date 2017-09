Mariannes raseri mot Postnord: "Ni kan dra..."

Sedan fick hon under lång tid vänta i den statliga postjättens telefonkö innan någon svarade – och kopplade bort henne.

Specialistundersköterskan Marianne Stathin, 61, hade beställt ett paket och fick besked av Postnord, vars pakethantering befinner sig i en pågående proteststorm, att det hade levererats till Solna utanför Stockholm.

– Men jag bor i Sumpan (Sundbyberg), säger Marianne Stathin till Dina Pengar.

"Jag blev nästan hysterisk"

Hon ringde upp Postnord för att informera dem om att hennes paket hade skickats fel – och sedan hamnade hon i en Kafkaliknande situation.

– Först var jag tvungen att knappa mig genom ett helt system innan jag kom fram till en människa att prata med. Till slut blev jag så frustrerad att jag nästan blev hysterisk. Då kom jag fram till någon som presenterade sig som Erik. Jag förklarade situationen för honom, säger Marianne Stathin.

Den Postnordanställde bad då om Mariannes kollinummer och uppmanade henne att vänta i telefon medan han undersökte vad som hade hänt.

– Och sedan kopplade han bort mig. Jag hamnade i telefonkön igen och fick börja om på köplats elva. Samtidigt upprepades rösten "Tack för att du väntar...".

Uppmanades svara på kundundersökning – efter bortkoppling

Efter att ha väntat i ytterligare cirka 25 minuter så hände något.

– Till slut hörs plötsligt en inspelad röst som vill att jag ska besvara frågor om hur jag tycker att jag blivit bemött. Då kände jag bara att jag ger upp, det här är inte klokt. Jag lade på luren.

Mariannes Facebook-inlägg om Postnord. Foto: Skärmdump

Marianne Stathin skrev under onsdagen ett Facebookinlägg om händelsen som hon inleder "Postnord ni kan dra...".

Vilka känslor har du för Postnord just nu?

– Det finns inget förtroende kvar alls för dem.

Anne Jiremar, presstalesperson hos Postnord, beklagar det som hänt och vill be Marianne Stathin om ursäkt.

– Vi har haft extremt mycket paket de senaste månaderna. Vi har legat högt över alla prognoser. Och vi har inte hunnit med att bemanna i den omfattning vi skulle behöva i vår kundservice, vilket har gjort att vi har ganska långa väntetider när man ringer. Det är naturligtvis oerhört beklagligt, och vi tycker det är tråkigt och håller på för fullt nu med att bemanna för att vi ska klara det bättre under hösten.

Postnords många missöden med pakethanteringen

Missnöjet med Postnords pakethantering har under de senaste månaderna vuxit till orkanstyrka. I början av september berättade Dina Pengar om ett borttappat paket med kremerade kvarlevor från en kvinna som till slut hade lokaliserats av Postnord efter att det hade varit på vift under en månad.

Under onsdagen berättade Dina Pengar även om att en Postnord-bil tappade sin last under onsdagsmorgonen, fyra burar med paket, på E18 i Karlskoga.

– De låg huller om buller på vägen. Via Postnord fick man tag på lastbilsföraren som vände om, sa Stefan Wickberg, pressinformatör vid polisen, till Nerikes Allehanda.

Missnöjet med Postnords pakethantering har under de senaste månaderna vuxit till orkanstyrka. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

I förra veckan talade Dina Pengar med en kvinna, Jennie, som tagit en bild på en Postnord-lastbil fullastad med paket som körde med öppna bakdörrar på riksväg 40 väster om Jönköping.

Samtidigt som det stormar kring postjättens pakethantering så jäser missnöjet bland anställda. Efter ett räknetrick kunde Postnord nämligen plocka ut över 900 miljoner kronor ur sin egen pensionsfond, vilket Svenska Dagbladet var först att rapportera om.

Men tricket har gjort att fackförbunden nu fruktar för Postnordanställdas pensioner.