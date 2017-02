Rapporten bygger på statistik som chefsorganisationen Ledarna samlade in under september och oktober förra året. Totalt har de samlat in uppgifter från 29 918 olika chefer från olika delar av landet.

Statistiken visar att medianlönen för en svensk chef ligger på 45 500 kronor i månaden.

– Ibland låter det som att alla chefer skulle ha fantastiska löner och bonusar och lever lyxliv. Men de flesta chefer har en ganska vanlig lön, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

Högst lön i stockholmskommunerna

Men samtidigt skiljer sig löneläget mycket åt beroende på var i landet man arbetar. Högst löner får de chefer som arbetar i Stockholmskommunerna Danderyd, Täby och Lidingö. I Danderyd ligger medianlönen på 67 000 kronor i månaden.

I andra änden – de som tjänar minst – återfinns flera glesbygdskommuner. Minst tjänar cheferna i Hylte i Halland. Där är medianlönen 34 000.

Mellan den kommun med högst medianlön och den med lägst skiljer det sig alltså 33 000 kronor. Vilket alltså nästan motsvarar medianlönen i Hylte.

– Det är kanske inte helt förvånande. Tittar man på Stockholm och de andra storstadsregionerna så är det ju där som de stora företagens huvudkontor finns. Det råder en större konkurrens om cheferna och det finns många fler chefsjobb i de kommunerna, säger Annika Elias och fortsätter:

– I en glesbygdskommun så behöver för det första oftast inte betala lika mycket i lön, för det är inte samma konkurrens. Ofta är det också mindre företag.

Stora skillnader mellan män och kvinnor

Även mellan manliga och kvinnliga chefer råder det stora löneskillnader. Männen tjänar mest i Danderyd, där medianlönen ligger på 80 000 kronor i månaden. De kvinnliga cheferna i samma kommun har en medianlön på 56 250 kronor och tjänar alltså 23 750 kronor mindre i månaden.

– Även om vi har kommit en bra bit när det gäller jämställdhet, även bland chefer, så finns det ju många fler män som har höga chefsjobb. Både i företag och i offentliga förvaltningar så är det män som har de högsta chefsjobben. Sedan är det ju också så att kvinnor generellt sätt arbetar inom branscher med lägre löner, säger Annika Elias.

De kvinnliga cheferna tjänar mest i Vaxholm, med en medianlön på 59 250 kronor i månaden. Männen i samma kommun får in 61 000 kronor i månaden.

Mellan den högsta manliga och kvinnliga lönen skiljer det alltså 20 750 kronor.

– Jag tror att det krävs är att kvinnor och män betraktas som likvärdig när det rekryteras till högre chefspositioner. Så att man kan göra karriär på samma villkor, säger Annika Elias.