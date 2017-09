Lågprisjättars samarbete kan ge lägre biljettpriser

Under onsdagen släppte Norwegian och Easyjet nyheten om att de kommer ingå ett samarbete genom den sistnämnas bokningstjänst: "Worldwide by Easyjet".

"Den nya tjänsten innebär att Easyjets kunder kan beställa vidareförbindelser med Norwegians långdistanslinjer i en och samma beställning", skriver Norwegian i ett pressmeddelande.

Tidigare har det norska flygbolaget haft förhandlingar om samarbete med irländska Ryanair.

– I valet mellan Easyjet och Ryanair så är Easyjet en bättre partner för Norwegian än Ryanair. Man har ett mer liknande serviceutbud och flyger på huvudflygplatser – inte sekundärflygplatser, säger Jan Ohlsson, flygexpert.

"Vill göra det möjligt för alla att flyga"

– Vi vill göra det möjligt för alla att flyga. Det är därför mycket glädjande att vi ingår ett samarbete med Easyjet. Många av Norwegians passagerare har vidareförbindelser med våra långdistanslinjer och ett initiativ som «Worldwide by Easyjet» ger resenärerna ännu fler valmöjligheter till konkurrenskraftiga priser, säger Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian, i pressmeddelandet.

Easyjets samarbete begränsar sig inte till Norwegian – utan flera andra bolag kommer att finnas tillgängliga på bokningsplattformen.

– I alliansen finns även Logan Air, regionalflyget i Skottland som växer i skuggan av Brexit och ett väldigt stort lågprisflygbolag i Kanada. Där skulle man kunna tänka sig att det flygbolaget så småningom matar in Norwegian över Atlanten, säger Jan Ohlsson.

Easyjet hoppas på större kundgrupp

– Drygt 1,2 miljoner Easyjet-kunder har vidareförbindelser från London Gatwick så det finns ett stort behov av en bokningstjänst som gör processen enklare för passagerarna. «Worldwide by Easyjet» innebär att vi får tillgång till en ny, stor kundgrupp och de flygbolag som vi har ingått samarbete med har olika och globala nätverk. Även om den nya tjänsten endast erbjuds på linjer från London Gatwick så ser vi även på möjligheten att expandera till andra europeiska flygplatser, säger Carolyn McCall, koncernchef på Easyjet, i pressmeddelandet.

Ryanair spår Norwegians undergång

Samtalen om samarbete mellan Norwegian och Ryanair torde ha blivit frostiga sedan utspelet från Ryanairs vd, Michael O'Leary, i början av september.

Den frispråkige vd:n hävdade att Norwegian är på väg att få slut på pengar och att bolaget kommer att gå under ("will go") inom loppet av fyra eller fem månader. Enligt O'Leary är det en "öppen hemlighet bland flygbolag" att Norwegian och brittiska Monarch möjligen inte överlever den kommande vintern.

– Det har förklarats efter att det här var ute för några veckor sedan att Norwegian har värvat piloter från Ryanair. Och det gjorde Ryanair skitförbannade, förstås. Det är het potatis eftersom det finns en brist på piloter och de kostar att utbilda, säger Jan Ohlsson.

Han tror dock inte att Norwegian har några särskilt negativa känslor mot Ryanair.

O'leary spådde även att Easyjet skulle köpas upp av ett större bolag.

– Jag tror inte att Norwegian har ett hat mot Ryanair, de är inte så stora rivaler. Men Easyjet och Ryanair är definitivt dödsfiender, säger Jan Ohlsson.