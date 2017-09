Om ingenting speciellt händer under löneåret är regeln ett lönesamtal per år där den anställdes prestation utvärderas.

Det finns en rad ''måsten'' att tänka på och fällor på vägen fram till den nya lönen.

När du väl bokat in en tid med din chef finns det flera saker att hålla i minnet.

Så höjer du din lön • Det handlar mycket om att vara förberedd. Fundera över vad du gjort under under senaste året som gett företaget ett mervärde. • Använd dig av faktabaserade argument och inte känslobaserade. Jämför dig inte med andra medarbetare. • När du presenterat dina argument handlar det oftast om en förhandling. Får du inget besked direkt, boka in ett nytt möte där ni kommer fram till ett beslut. Du måste knyta ihop säcken.

Seniorrekryteringskonsult Sofia Beuschel, chef för Poolia i Östergötland, guidar hur du ska tänka och uppträda inför lönemötet med arbetsgivaren.

– Det handlar mycket om att vara förberedd. Fundera över vad du gjort under under senaste året som gett företaget ett mervärde. Motivera varför. Du kanske har effektiviserat arbetet, dragit in mer affärer, eller bidragit på annat sätt. Det ska vara saker utöver det som ingår i din roll. Du kan inte komma med saker som redan ingår i dina arbetsuppgifter.

Kvinnors lön i procent av männens Så mycket skiljer det mellan män och kvinnors löner. Siffrorna anger kvinnors lön i procent av männens. Första siffran visar 2016 års siffror, inom parantes 2005 års siffror. Samtliga sektorer: 88 (83,7) Privat sektor: 88,1 (85,3) Arbetare: 89,7 (88,3) Tjänstemän: 82,1 (77,3) Offentlig sektor: 89,3 (83,4) Kommuner: 96,6 (91,6) Landsting: 78,9 (71,4) Statligt: 92,7 (85,7)

Sofia Beuschel tycker det är en bra idé att skriva en lista med några punkter som motiverar en löneförhöjning. Det måste vara faktabaserat och inte några känslomässiga argument. Och man ska inte jämföra sig med andra kolleger på jobbet.

– Chefen har en samlad bild av en medarbetare som man kan inte ser kollega till kollega. Det kan handla om hur personen kom in till jobbet, nyckelkompetens och så vidare. Man kan tycka vad man vill men man ska inte relatera till andra medarbetare.

”Knyt ihop säcken”

När man presenterat de argument som visar att man presterar mer än vad som är förväntat, kommer det handla om en förhandling. Man får oftast inte det man vill ha på en gång.

Sofia Beuschel, chef på Poolia. Foto: Christian Gustavsson

– Kan man inte få besked på en gång får man fråga, när får jag ett besked? Man får komma fram till ett uppföljningsmöte där och då. Man måste knyta ihop säcken.

Kolla om du kan löneväxla

Sofia Beuschel tipsar om att man också kan förhandla om andra saker än lön vilket kallas för löneväxling.

Vid en löneväxling avstår den anställda en del av sin lön för att i stället få en annan förmån, till exempel ett extra pensionssparande.

– Man kan förhandla om mer semester, en utbildning som man får gå på på arbetstid, mer i pension. Det finns andra saker att förhandla om, om det inte går att få högre lön.

Sök i listan: De höjde lönen mest i din kommun