De kommande veckorna kommer 40-50 flyg om dagen datt ställas in – och hundratusentals resenärer kan drabbas.

Bara under måndagen ställs totalt 56 flyg in.

Nu är kaoset i gång – lågprisbolaget Ryanair fortsätter att ställa in flyg.

Det omtvistade lågprisbolaget Ryanair har tidigare meddelat att runt 2 000 flygningar ställs in de kommande sex veckorna. 40–50 flyg om dagen, enligt BBC. Bara under söndagen ställdes 82 flyg in, rapporterar BBC.

LÄS MER: Ryanair ställer in nära 2 000 flighter

Ryaniars miss i planeringen

Orsaken till att tusentals flyg nu ställs in är att Ryaniar byter räkenskapsår, från april-mars till januari–december. Det innebär att flera piloter har blivit tvungna att ta ut sin årliga semester i september och oktober i stället.

LÄS MER: Lågprisjättars samarbete kan ge lägre biljettpriser

– Vi har strulat till det i planeringen av piloternas semestrar och jobbar hårt för att fixa det, säger marknadschefen Kenny Jacobs enligt BBC.

Totalt kan upp till 285 000 passagerare påverkas – däribland svenskar. Nu rasar kunderna. Ryanair säger sig erbjuda alternativa flyg eller pengarna tillbaka.

Lista på insätllda flyg

Alla kunder som har bokat flyg fram till den 20 september ska ha informerats.

– Vi råder kunder att kolla den e-postadress de har använt för att boka, säger Jacobs enligt BBC.

På Ryanairs hemsida finns en fullständig lista över vilka flyg som är inställda, dag för dag. Enligt BBC är det totalt 56 flyg under måndagen, 55 under tisdag och 53 på onsdag.