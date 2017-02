Torgeby ska enligt Svenska dagbladet ha fått frågan under tisdagen, rapporterar Svenska Dagbladet.

Johan Torgeby anställdes på SEB 2009 och har en fil. kand i nationalekonomi. Här är 42 år och har sedan 2014 varit en del av koncernledningen inom storbanken.

Enligt Svenska dagbladet fick han frågan under tisdagen och beslutet fattades under ett styrelsemöte som pågick till sent på tisdagseftermiddagen.

Respekterad ledare

– Från styrelsens sida är vi glada att kunna utse Johan Torgeby till ny vd och koncernchef. I sin roll som co-head för Stora företag och Finansiella institutioner har han transformerat och utvecklat affären och därmed tagit viktiga steg för att möta ett snabbt föränderligt regelverks- och banklandskap utan att förlora kundperspektivet, säger Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Annika Falkengren om nya jobbet, dottern och tiden på SEB



Han framhåller i sin kommentar att Torgeby är en respekterad ledare som kan skapa djupa kundrelationer med företag och privatkunder. Som medlem av den verkställande ledningen har han varit med och arbetat fram den långsiktiga strategin för SEB.

Ersätter Falkengren

– Det är med stor energi och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som vd och koncernchef för SEB. Banker fyller en särskild roll för att stödja en långsiktigt god samhällsutveckling, säger Johan Torgeby enligt pressmeddelandet.

Dagens Industri skriver att Torgeby bland annat innehaft rollen som chef för Client Coverage och som kundansvarig inom dåvarande division Merchant Banking.

Innan han började på SEB arbetade Johan Torgeby på Morgan Stanley & Co i London.

Det var den 16 januari som Annika Falkengren meddelade att hon slutar som vd för banken i sommar.

Artikeln uppdateras.