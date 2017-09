Iphones nya uppdatering iOS 11 – allt du behöver veta om operativsystemet

Vilka Iphone- och Ipad-modeller får nya uppdateringen?

Samtliga modeller från och med Iphone 5S får ta del av den nya uppdateringen, men fem år gamla Iphone 5 blir utan.

Iphone-telefonerna som är kompatibla med nya operativsystemet är följande: Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 6, Iphone 6s Plus, Iphone 6, Iphone 6 Plus, Iphone SE och Iphone 5s.

Ipad-surfplattorna som är kompatibla med nya operativsystemet är följande: Ipad Pro, Ipad Air 2, Ipad Air, Ipad femte generationen, Ipad mini 4, Ipad mini 3, Ipad mini 2 och Ipod Touch sjätte generationen.

Hur laddar jag ner nya Iphone-uppdateringen?

Det nya operativsystemet finns i telefonen och i surfplattan. Du laddar ner den via Inställningar/Allmänt/Programuppdatering.

Vilken är den största nyheten i Iphone-uppdateringen?

Kameran har fått flera uppdateringar med bland annat bättre bildkvalitet. Med iOS 11 kommer du även få bättre möjligheter att ta högupplösta bilder med blixt.

Dessutom kommer du med den nya kameran kunna spela in allt som sker på din skärm. Till exempel kan du spela in videosamtal eller när du spelar spel.

Du får även möjligheten att ta bilder med lång exponeringstid.

Fler små uppdateringar i iOS 11

Förutom de ovannämnda större uppdateringarna har telefonerna och surfplattorna fått små och mindre uppdateringar. En av dem är den så kallade AR-funktionen som lägger samman skärmens innehåll med det som kameran visar.

För första gången kommer Apples telefoner erbjuda en filhanterare. Där kan du bläddra bland olika filer – till exempel bilder och dokument – och flytta dem på ett smidigare sätt.

Dessutom har vissa ikoner fått nytt utseende och appstore har fått en uppfräschning.

Den tidigare gränsen på 100 MB för att ladda ner appar över mobilnät, och inte wi-fi, har utökats till 150 MB.

Röstfunktionen Siri, som hjälper dig navigera i telefonen och som numera finns både som kvinnlig och mannlig röst, kommer också komma i flera olika språk. Siri kommer också kunna översätta det du säger till franska, tyska, italienska, kinesiska och spanska.

Fler uppdateringar i framtiden kommer

Operativsystemet är dock inte helt fulländat än och Apple planerar att släppa nya uppdateringar med nya funktioner längre fram i tiden. Bland de framtida nyheterna finns en swish-liknande funktion som heter Apple Pay.