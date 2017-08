Hufvudstadens C-aktie stoppas för tredje handelsdagen i rad

Fastighetsbolaget Hufvudstadens C-aktie stoppas igen, meddelas i ett bössmeddelande under tisdagsmorgonen.

Förra veckan rusade fastighetsbolagets C-aktie från 215 kronor till 1690 kronor på fem dygn, för att sedan falla 81 procent under måndagen vilket ledde till att aktien stoppades för andra gången på bara några dagar.

Nu är det dags igen.

Aktien backade 2,3 procent innan den under tisdagsmorgonen stoppades ännu en gång. Innan dess gjordes ett par avslut på runt 300 kronor aktien.

Efter att aktien sköt i höjden under förra veckan var ledningen tvungna att förklara sig.

– Vi har fattat beslut om att återigen stoppa handeln i Hufvudstaden C. Vi såg i morse liknande handelsmönster som vi tidigare sett i aktien, och konstaterar att det just nu inte finns förutsättningar för en ändamålsenlig handel", säger Joakim Strid, chef över marknadsövervakning på Stockholmsbörsen i en skriftlig kommentar till Dagens industri under måndagen.

"Klassisk Svarta Petterlek"

''Hufvudstaden har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets C-aktier. Hufvudstaden kan bekräfta att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i bolagets C-aktie''.

Det är en klassisk Svarta Petterlek och helt frikopplat från bolaget menar Joakim Bornold sparekonom på Nordnet.

– Det är privatpersoner som hittar till aktier med väldigt låg likviditet. Sedan börjar man handla med den och det utvecklar sig till en minifinansbubbla, sa Bornold under måndagen.

– Ibland kan det pågå en vecka, i bland en månad. Alla förstår att det är helt orimligt, men så länge aktien stiger tjänar man pengar. De som är kvar på slutet sitter med Svarta Petter.

Joakim Bornold uppmanar miljardären och finansmannen Fredrik Lundberg, som är storägare i Hufvudstaden, att avnotera aktien från börsen.