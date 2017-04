Handelsbankens vinst större än väntat

En ljus delårsrapport för Handelbanken släpptes på onsdagsmorgonen:

Bankens rörelseresultat blev 5 347 miljoner kronor för det första kvartalet. Det kan jämföras med det förväntade 4 883 miljoner, enligt SME Direkt. Räntenettot uppgick till 7 081 miljoner kronor, jämfört med väntade 7 122 miljoner, och provisionsnettot blev 2 354 miljoner. Där låg snittprognosen på 2 330 miljoner, rapporterar SME Direkt.

Avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen uppgick samtidigt till 243 miljoner kronor under det första kvartalet.

Delårsrapporten omfattar tiden januari – mars 2017 – och kan jämföras med samma period förra året.

I ett pressmeddelande framgår det att "rörelseresultatet steg med 8 % till 5 347 mkr (4 967) och att "periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 2 % till 4 111 mkr (4 043)."

Enligt SME Direkt hade kostnaderna förväntats öka svagt till 4.641 miljoner kronor, från 4.613 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, men minskade 2 procent till 4.498 miljoner.

Sämre siffror för Telia

Resultatet per aktie för total verksamhet uppgick till 2,11 kr (2,12). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,4 % (13,1).

Samtidigt sjönk intäkterna med 2 % till 10 036 mkr (10 243), men steg med 7 % justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden. Räntenettot steg med 4 % till 7 081 mkr (6 795).

Vid sidan av Handelsbankens glädjande siffror visar Telia ett något dystrare resultat. Företagets resultat före skatt blev 3,1 miljarder kronor under det första kvartalet 2017 . Det kan jämföras med 3,5 miljarder kronor under samma period förra året.

Hade förväntat sig 3,3 miljarder

SvD Näringsliv skriver att analytikerna i genomsnitt hade förväntat sig ett resultat före skatt på 3,3 miljarder kronor:

"Pressen på intäkter från gamla tjänster var något hårdare, jämfört med tidigare kvartal. Kostnaderna i Sverige och Finland ökade under kvartalet på grund av tillfälliga insatser i kundtjänst och satsningar på it, såväl som kostnader för varumärkesändring. Vi bedömer att dessa kostnadsnivåer kommer att neutraliseras framgent, speciellt under det andra halvåret 2017", skriver vd Johan Dennelind i rapporten.