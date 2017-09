”Absolut skönast är det under oktober och november. Värmen ligger kvar under hösten så du kan gå i shorts och bada i havet”, säger Monica och Håkan Pettersson.

”Absolut skönast är det under oktober och november. Värmen ligger kvar under hösten så du kan gå i shorts och bada i havet”, säger Monica och Håkan Pettersson.

Det var inte det spanska livet som lockade pensionärsparet till solkusten. Det var möjligheterna till en längre golfsäsong och ständigt gröna banor.

– Inom fem mils radie från lägenheten har vi 20 golfbanor, fina och privatägda. Hade det inte varit för golfintresset hade vi nog inte köpt en lägenhet där nere, säger Håkan Pettersson.

De köpte sin första spanska bostad redan för fyra år sedan, men lägenheten lämnade en del kvar att önska. Paret hade inte tänkt på att drömklimatet även kunde påverka trivseln negativt.

– Lägenheten låg i Benalmadena utanför Malaga. Det var centralt och jättebra med en stor fin park på intill. Men husen var byggda på 90-talet, bara betong och utan isolering. Det var för kallt på vintern och för varmt under sommaren, säger han.

Bor med pool och spa

De lade ut lägenheten till försäljning och efter bara en månad såldes den för 2 100 000 kronor. I februari köpte de sin andra lägenhet för 2 500 000 kronor i grannstaden Fuengirola, den här gången har paret hittat rätt.

LÄS MER: 15 råd för dig som vill gå i pension i förtid

– Den vi har nu är byggd 2006 av en svensk byggmästare och den är helt fantastisk. Bra isolerad med klimatanläggning och golvvärme i badrummet. 95 kvadratmeter, tre sovrum och två badrum. Det finns pool, spa och alla möjliga bekvämligheter i byggnaden, säger Håkan.

Trots den perfekta lägenheten är paret Pettersson oftast i Sverige. Sammanlagt blir det två månader om året i semesterbostaden, en månad på hösten och en på våren.

– Vi vill vara hemma under den svenska sommaren. Men det är fullt uppriggat där nere med golfutrustning och bil som står och väntar i garaget så det är bara att åka ner när man känner för det. Absolut skönast är under oktober och november. Värmen ligger kvar under hösten så du kan gå i shorts och bada i havet.

Viktigt att ha en vardag i Spanien

Det är viktigt för paret att inte komma in i en kroniskt semesterlunk under månaderna i Spanien. Trots att fina viner är billiga och de mysiga restaurangerna är lockande.

LÄS MER: De flyttade till solen och lyfte sin ekonomi

– En vanlig dag börjar med en promenad med jycken så att han får rasta sig ordentligt. Sen äter vi frukost och bestämmer vad vi ska göra med resten av dagen. Man kan inte åka och spela golf varje dag eller sitta på restaurang och få röd näsa av allt rödvin. Man är tvungen till att leva precis som här hemma, berättar Håkan.

"Har investerat i livskvalitet"

Daniel Nilsson är vd på Fastighetsbyrån i Spanien och ser många svenska köpare som vill förlänga golfsäsongen, med hav och vackert väder på köpet.

– Det är bilavstånd till jättemånga fina golfbanor på Costa del Sol så det är absolut inte en ovanlig fritidssysselsättning för köpare. Folk vill investera i livskvalitet, som Håkan när han förlänger golfsäsongen, säger Nilsson.

LÄS MER: Allt fler vill flytta utomlands som pensionär

Antalet svenska bostadsköp i Spanien har tiodubblats under de senaste tio åren. Det kopplar Nilsson bland annat till kraftigt sjunkande priser mellan 2007 och 2009.

– Det blev 30 till 50 procent billigare vilket har möjliggjort för fler och en bredare grupp svenskar att köpa i Spanien.

Där Håkan och Monica bor finns inga spanska grannar. Istället är komplexet fyllt av personer från Storbritannien. Vilket inte är ovanligt enligt Nilsson.

– Förr var det ännu vanligare att utlänningar satt på ett håll och spanjorer på ett annat. Spanjorer vill oftast ha bostäder med många rum, liten insyn och inte så mycket solljus. Medan nordbor vill ha det öppet, ljust och fräscht. Det blir en annan bostadstyp. I dag blir det oftare uppblandningar men köparnas preferenser fortsätter att bidra till uppdelningen, säger han.

Bostadsmarknaden i Spanien Stadig prisökning Bostadspriserna i landet stiger stadigt. De senaste siffrorna från INE visar att trenden håller i sig. Det senaste kvartalet har priserna stigit med 2 procent och med 5,6 procent på tolv månader. Antalet köpta bostäder stiger Även antalet köp har ökat med 10,7 procent under andra kvartalet 2017 i jämförelse med samma period förra året enligt ett pressmeddelande från Fastighetsbyrån. Detsamma gäller för bostadsköp gjorda av personer från utlandet. Under det andra kvartalet gjordes 15 600 utländska köp. Storstäder är populärast Efterfrågan av utländska köpare är störst i storstäderna. Mest eftertraktat är Barcelona och Madrid.