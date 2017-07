Ätten Douglas härstammar från Skottland och adlades i Sverige 1654 av drottning Kristina.

Familjen Douglas män bär den högsta adliga titeln, greve, och ättens huvudman sitter på första parkett i Riddarsalen i Riddarhuset när besluten på adelsmötena fattas. Här är det bara män som styr. Kvinnor får enligt Riddarhusets regler inte bli huvudmän för sina ätter.

I skolan var de båda bröderna och grevarna Gustaf och Philip Douglas mönsterelever. Men de särbehandlades aldrig bara för att de var grevar, vare sig på skolorna eller i hemmet.

Greve Gustaf Douglas ökade värdet på Riddarhusets stiftelser med en miljard kronor på några år.

Gustaf berättar att han under skoltiden började arbeta på somrarna och att han lärde sig mycket på det.

– Från början tyckte jag inte att det lät som en bra idé, men sen så var det oerhört viktigt för mig. När jag till exempel jobbade i Perstorp i Skåne på en bilverkstad kunde jag inget om bilar. Jag jobbade också i skogen och på alla möjliga ställen, det har jag också låtit mina söner göra, säger han.

Här på Rydboholms slott bor en av Sveriges rikaste personer Greve Gustaf Douglas och hans familj.

Gustaf och hans hustru Elisabeth Douglas – före detta von Essen - gifte sig tidigt och har i dag varit gifta i 54 år.

De började sina karriärer med studier utomlands. Elisabeth i Frankrike och Gustaf studerade på elituniversitetet Harvard i USA.

– Pengarna till studierna kom från föräldrasidan, säger Gustaf Douglas.

Samtidigt gjorde han lyckosamma börsaffärer. Men som adelsman kunde han också söka pengar från de stiftelser som förvaltas av Riddarhuset och det bidrog till att han kunde fullfölja studierna på det prestigefyllda universitetet.

Senare i livet ville han betala tillbaka vad han fått från Riddarhusets stiftelser. Under flera år var Gustaf Douglas med i en grupp som förvaltade de stiftelser som Riddarhuset ansvarar för och han lyckades under några år öka stiftelsernas värde med en miljard kronor via lyckosamma börsplaceringar.

– Det var mitt sätt att tacka för att jag fått pengar för att resa till Amerika och jag tackar alltid dem som hjälper till när man behöver det, säger Gustaf Douglas.

Det var ett rejält tack.

– Haha… det var inte bara jag som jag jobbade med de där summorna.

Blev en av Sveriges mest förmögna familjer

Flera adelsmän som Expressen pratat med säger dock att Gustaf Douglas därefter fick närmast kunglig status på Riddarhuset.

När paret Douglas kom tillbaka till Sverige tog Gustafs karriär snabbt fart. Han var bland annat ordförande för Aktiespararna, administrativ chef för TV2 och sedan också vd på tidningen Dagens Nyheter. Men där blev han retad för sin adelstitel.

– Journalistklubbens ordförande i Dagens Nyheter höll hela tiden på och grevade mig. Det irriterade mig. Det var som det var ett skymford som kastats på mig. Det är inget skymford, jag är greve, men vad sjutton har det för relevans till jobbet, säger Gustaf Douglas.

Anna-Greta leijon möter pressen efter styrelsemöte med SVT2 1999, i bakgrunden Gustaf Douglas. Foto: Björn Lundberg

1985 ville han köpa bolaget Hevea, en del av Skrinetgruppen, men finansmannen Robert Weil la ett bud på en stor del av aktierna. En maktkamp uppstod som höll på att ruinera Gustaf Douglas, som var högt belånad.

Adelsmannen Jacob Palmstierna, då vd på SE-banken, kallades in som medlare, och Gustaf Douglas kom ur uppgörelsen med aktieinnehav i bland annat Securitas, Trelleborg och Boliden.

Han ändrade sedan bolagsnamnet Hevea till Latour.

I dag är Latour börsnoterat och familjen Douglas äger 77 procent av bolaget där de största innehaven utgörs av aktier i säkerhetsföretaget Securitas, låsföretaget Assa Abloy och teknikkonsultföretaget Sweco.

Aktierna kontrollerar de till stor del via sitt maktbolag Wasatornet och de goda affärerna har gjort dem till en av Sveriges mest förmögna familjer.

Miljardären Gustaf Douglas äger även Stjärnorps slott i Linköping.

Bröderna vägrar träffas

Samtliga familjemedlemmar finns med på affärstidningen Veckans Affärers miljardärslista: Gustaf med 15 miljarder, hustrun Elisabeth med 5 miljarder och sönerna Carl, 52, och Erik, 49, med en förmögenhet på 10 miljarder kronor vardera. Totalt 40 miljarder kronor.

Carl Douglas är den mest kände av sönerna. Den 52-årige greven är förutom miljardär, historiker, underrättelseofficer och dykare. Han har bland annat medverkat i SVT:s program Vrakletarna som sändes 2007 – 2008.

Men sönerna vill inte medverka i några intervjuer förklarar deras pappa Gustaf.

– Carl och Erik vill absolut inte träffas, säger Gustaf Douglas.

Varför då?

– Därför att de inte ser… It is a no winner (det finns ingen vinnare, Exp. anm.)

Det kunde jag också ha sagt, men man ska inte kasta en rutten fisk i ansiktet på någon innan man ska börja prata med dem, säger han

Adelskapet har inte påverkat min karriär

Men att adelskapet och kontakterna på Riddarhuset skulle ha bidragit till framgången är något han slår ifrån sig.

– Adelskapet har inte påverkat min karriär, det kan jag verkligen säga.

Gustaf Douglas menar att framgången i stället beror på att han varit lyckosam med att hitta bra medarbetare och utveckla dem.

Under 1980-talet blev Gustafs lillebror Philip Douglas också känd som en skicklig affärsman och klippare.

Han belånade sina gods Stjärnorp och Grensholm och gjorde omfattande aktieaffärer. Under en period var han en av de största privata aktieägarna i Volvo.

Men när börskraschen kom hösten 1987 förlorade Philip Douglas allt och gick i konkurs.

Greven dömdes till fem års fängelse

Bouppteckningen avslöjade att det fanns stora brister i hans bolag och han dömdes senare till fem års fängelse för ekonomisk brottslighet.

När greven satt häktad krävde han att få se på amerikanska nyhetskanaler. Men framför allt krävde han att få rödvin serverat till maten. Han ansåg att avsaknaden av vin var en kraftig inskränkning av de mänskliga rättigheterna.

Under den exekutiva auktionen där Philip Douglas tillgångar såldes ut köpte hans storebror Gustaf ett av hans gods, Stjärnorp i Linköpings kommun, som i dag tillhör Gustafs son Erik.

Philip Douglas har sedan 1980-talet inte varit lika framgångsrik som sin storebror och har fortfarande en skuld på drygt 100 000 kronor hos kronofogden.

Grevinnan Marie Douglas gifte sig pompöst men skilde sig efter sju år - hon fick då 384 miljoner kronor.

Grevinnan gjorde av med 400 000 kronor i månaden

Philip Douglas dotter, Marie Douglas, har liksom sin pappa gjort sig känd för sitt lyxiga leverne.

Den i dag 45-åriga grevinnan gifte sig 2002 med den 30 år äldre amerikanska IT-miljardären George David.

Bröllopet, i Vreta klosters kyrka utanför Linköping, var storslaget. Gästerna kom i limousiner, någon kom i helikopter och vissa flögs till Sverige med privatplan. Efter ceremonin kördes 150 gäster till Stockholm och middag på Operakällan.

Men sju år senare skilde sig paret. Skilsmässan blev infekterad och omskriven i både svenska- och utländska medier.

Marie Douglas krävde då 800 miljoner kronor av sin make, men fick tillslut 384 miljoner.

Under domstolsförhandlingarna skickade hon in dokument på att hon hade utgifter på 400 000 kronor i månaden - bland annat till limousinekostnader, kläder och restaurangbesök.

Enligt Skatteverket flyttade hon från Sverige på 1990-talet och bosatte sig i den exklusiva Schweiziska skidorten Verbier. Hon ska även ha en bostad i New York.

Grevinnan har också ägt flera villor i Falsterbo och i Båstad i Skåne till ett värde av 50 miljoner kronor.

Dotterns liv skiljer sig i dag stort från hennes pappas liv.

Från slott till koja

På papperet har Philip gjort en så kallad omvänd klassresa och flyttat från slott till koja. I dag är han skriven på en lägenhet i Märsta, några mil utanför Stockholm, och han har ingen kontakt med sin rike bror.

– Jag har ingen relation med honom, säger Gustav Douglas.

Greve Philip Douglas är i dag skriven på en lägenhet i Märsta utanför Stockholm.

När Expressen får kontakt med Philip Douglas säger han att han inte vill låta sig intervjuas. I telefonsamtalet poängterar han också hur adelsnamnet Douglas ska uttalas, med ett u och inte med ett å.

– Det är inget hundnamn, säger greven.