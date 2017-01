Tesla levererade 22 200 bilar under det fjärde kvartalet, eller 76 230 bilar för helåret 2016. Det var sämre än prognosen som låg på 80 000 levererande bilar, det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt producerades 83 922 bilar under 2016 och orsaken till glappet mellan producerade och levererade bilar uppger vara produktionsproblem där vissa bilar inte hann skeppas till Europa och Asien. De kommer att bokföras under det första kvartalet.

Jämfört med 2015 producerade Tesla 64 procent fler bilar under 2016. Aktien sjönk 4 procent i den amerikanska efterhandeln.

Tesla motors och Panasonic går samman

Under förra veckan meddelade Tesla Motors och elektronikjätten Panasonic att man startar gemensam produktion av solceller. Det kommer att ske i anläggningen i Buffalo i delstaten New York under sommar 2017. Planen är att anläggningen ska nå en kapacitet på 1 gigawatt år 2019.

LÄS ÄVEN: Tesla planerar tillverka egna solcellsmoduler

De har tidigare samarbetat med biltillverkaren för att ta fram batterier till den första Tesla-bilen som släpptes på den breda marknaden: Tesla Model 3.