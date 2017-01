På tisdagen toppade George Orwells klassiska dystopi-roman Amazons lista över mest sålda böcker just då, vilket bland andra CNN och The Chicago Tribune skrivit om. Boken publicerades första gången år 1949 och beskriver ett samhälle där regeringen övervakar allmänheten ständigt och försöker kontrollera vad som ska anses vara sant.

De senaste dagarna har boken fått ett rejält uppsving. På tisdag låg den etta på Amazon i USA:s lista över mest sålda böcker.

Samtidigt som Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway pratat om ”alternativa fakta” och han själv har påstått att Hillary Clintons höga röstsiffror i valet beror på fusk. På sociala medier är det många som nu börjat dra paralleller mellan vår nutid och ”1984”.

Go buy a copy of George Orwell's 1984 before it becomes illegal.https://t.co/IqellOBFlw