"Vårt råd är alltid att den som blivit drabbad ska anmäla det som hänt", säger Therese Lystedt, pressinformatör hos Ica. Foto: Henrik Isaksson/Ibl-Aop / /ALL OVER PRESS

Pauline Ivarsson i Kumla fick ett sms som redovisade ett aktuellt saldo på hennes konto, uppmanade henne att bekräfta detta och klicka på en länk för att få en förhandsvisning.

– Jag har inte ens ett Ica-konto, bara ett bonuskort, så jag fattade rätt snart att det var fejk. Om jag är osäker brukar jag googla runt och kolla på företagens egna hemsidor, för att se om det finns samma erbjudanden där från till exempel Ikea, säger hon.

Även om det för många känns självklart att det är bedragare i farten när man får ett erbjudande via sms eller mejl är det ändå vissa som drabbas. Under en tioårsperiod har de anmälda bedrägeribrotten mer än tredubblats, och datorbrotten utgör en stor del, enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Ökning av bluffmejl

Det beror förstås på att vi numera i så hög grad använder oss av datorer, mobiler och internet, och att bedragarna utnyttjar den tekniska utvecklingen.

Pauline Ivarsson, som driver eget företag med hästar och dessutom arbetar som lastbilschaufför, säger att hon får sms var och varannan vecka, från "Telia" och "Bredbandsbolaget" och andra. Hon tycker sig också se en stark ökning av bluffmejl.

– Mitt mejlsystem är bra och sorterar bort det mesta, men om jag kollar i skräpavdelningen ligger det massor där, säger hon.

Ica varnar kunderna

Ica bekräftar att många kunder har hört av sig efter att nyligen har fått ett sms där de uppmanas att bekräfta genom att klicka på en länk.

– Tyvärr är detta ett branschproblem som drabbar många kända varumärken. Vårt råd är alltid att den som blivit drabbad ska anmäla det som hänt, säger Therese Lystedt, pressinformatör hos Ica.

Efter Pauline Ivarssons larm via Icas Facebooksida har företaget på sin hemsida lagt ut en uppmaning till kunderna att inte klicka sig vidare via länkar i sms, och avråder dem från att lämna ifrån sig uppgifter om kort eller konton via sms, mejl eller Facebook. "Vi på Ica står inte bakom denna typ av erbjudande, undersökning eller samtal", skriver Ica till sina kunder.