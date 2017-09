Ryan Air ska anställa 125 nya piloter under de närmaste veckorna. Foto: PETER MORRISON / AP

Ryan Air ska anställa 125 nya piloter under de närmaste veckorna. Foto: PETER MORRISON / AP

Ryanairs vd Michael O'Leary meddelade beslutet i samband med årsmötet under torsdagen.

Nu ska flygbolaget anställa 125 nya piloter under de kommande 1-2 veckorna, rapporterar Sky News.

Tusentals Ryanair-flyg har ställts in på grund av pilotbrist de senaste veckorna.

Ryanairs senaste veckor har präglats av inställda flyg på grund av en planeringsmiss.

Efter att räkenskapsåren bytts från april-mars till januari–december stod flygbolaget utan piloter. Detta eftersom flera piloter tvingades ta ut sin årliga semester i september och oktober.

– Vi har strulat till det i planeringen av piloternas semestrar och jobbar hårt för att fixa det, sa marknadschefen Kenny Jacobs enligt BBC.

Nu rustar flygbolaget för att hantera den kommande perioden som hotats med ytterligare 2 000 inställda flyg.

LÄS MER: Strejkhot förvärrar Ryanairs flygkaos

Ryanair ska anställa 125 piloter

Ryanair ska nämligen anställa 125 nya piloter de närmaste 1-2 veckorna, rapporterar Sky News.

Flygbolagets vi Michael O'Leary meddelade beskedet under årsmötet i Dublin.

Tidigare hade Ryanair erbjudit sina nuvarande piloter en bonus på upp till 12 000 euro för piloter och 6 000 euro för styrmän – mot villkoret att de arbetar på sin fritid.

Men i ett meddelande skickat till företaget tackade piloterna nej till erbjudandet, skriver Sky News.

Upp till 50 flygresor per dag har ställts in och enligt Sky News har över 315 000 passagerare drabbats av de inställda flygen. Fram till söndag var det under torsdagen inga inställda flyg från Skavsta i Sverige.

Tidigare har det rapporterats om att pilotbristen berott på att Norwegian lockat 140 Ryanair-piloter till sitt flygbolag.

LÄS MER: Ryanairs kritik – avbryter samtal med Norwegian

"Ryanairs utspel är nonsens"

Uppgifterna har dock slagits tillbaka av Michael O'Leary och ett ordkrig mellan flygjättarna har följt därefter.

Under tisdagen meddelade Ryanairs vd Michael O'Leary att man avslutar samtalen om ett samarbete med sin norska konkurrent. Enligt vd:n har Norwegian Air en högst tveksam affärsmodell och O'Leary påstod att Norwegian befann sig på ruinens brant – något som Norwegian avfärdade.

– Ryanairs utspel är nonsens och saknar grund i verkligheten. Vi har gått med vinst de senaste tio åren och har en stark lönsamhet, sa Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikationschef på Norwegian, till norska Dagens Næringsliv.