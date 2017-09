Dollarn under åtta kronor – lägsta nivån på flera år

Dollarn stack under åtta kronor på fredagen.

Dollarn handlas svagare mot flera valutor och dollarindex nådde på fredagsmorgonen den lägsta nivån sedan början av 2015.

Dollarförsvagningen hänger ihop med en starkare euro efter ECB:s höjda tillväxtprognoser och signaler om att ett besked om framtiden för QE-programmet troligen kommer i oktober.

Euron handlas på fredagsförmiddagen omkring 1:21 mot dollarn.

Dollarns värde mot svenska kronan: 7, 92

Euros värde mot svenska kronan: 9, 54

– En stor del av euroförstärkningen drivs av förväntningar om ECB-tapering. Marknaden fick inte den bekräftelse den hade räknat med om tapering, men den är långt ifrån besviken, sade Bart Wakabayashi, avdelningschef vid State Street Bank and Trust i Tokyo, till Reuters.

”Inte särskilt oroande”

Fedchefen i New York, William Dudley, sade i ett anförande under natten mot fredagen att ekonomiska fundamenta som understöder USA:s ekonomiska expansion överlag är gynnsamma och hushållens konsumtion bör fortsätta att öka, men att det är överraskande att inflationen fortsatt ligger under Feds 2-procentsmål.

– En del av årets underskott (i inflationen) kan förklaras med engångsfaktorer, som den kraftiga nedgången i mobiltelefonitaxor, antyder ihållandet att mer strukturella förändringar också kan spela en roll, sade han.

Han sade också att tillgångsvärderingarna "inte är särskilt oroande" givet det ekonomiska läget.

Esther George, Fedchef i Kansas City, talade också under natten, och sade att hon ser ett behov av att "föra räntan till mer normala nivåer".

– Det är dags att fortsätta att föra räntan högre. Det är inte ett försök att strama åt eller bromsa ekonomin… Kommittén har gjort ett åtagande om en mycket gradvis hållning. Jag tycker att det är lämpligt, sade hon.

Låg inflation bra för konsumenterna

Esther George konstaterade att inflationen har förblivit relativt låg, men det är inte något som oroar henne allt för mycket.

– Låg inflation är faktiskt bra ur många aspekter, för konsumenterna ökar det köpkraften, sade hon.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen har sjunkit 4 punkter jämfört med torsdagens svenska stängning till 2,02 procent.

Nyhetsbyrån Direkt