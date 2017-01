Cheferna inför rätta efter Saab-kraschen

Grovt svindleri och grov urkundsförfalskning. Det är bara ett par av åtalspunkterna mot en rad tidigare Saab-toppar som riskerar upp till sex års fängelse om de fälls för sitt agerande innan Saab Automobile gick i konkurs i december 2011.

I fokus står biltillverkarens förre ägare och ordförande Victor Muller, förre vd Jan Åke Jonsson och förra chefsjurist Kristina Geers. Alla nekar till brott när rättegången nu börjar i Vänersborgs tingsrätt, bara en dryg mil från den misstänkta brottsplatsen: Saabs huvudkontor i grannstaden Trollhättan.

I bakgrunden, långt från rättssalen, finns den kontroversielle ryske bankiren Vladimir Antonov. Hans pengar uppges ha spelat en avgörande roll när holländaren Muller och dennes sportbilsbolag Spyker tog över Saab – men själv förbjöds ryssen att köpa Saab, både av tidigare ägaren GM och av svenska regeringen.

INTE ÅTALAD. Viktor Antonov, 41: Rysk finansman som ville köpa Saab, men fick nej av GM, Europeiska investeringsbanken och svenska regeringen för att han misstänktes för ekonomiska oegentligheter. Anses ha slussat pengar till Victor Muller och Spyker vid köpet av Saab. Han greps i London 2011, anklagad för förskingring och penningtvätt i sina banker i Lettland och Litauen. Bor i dag i Moskva där han en driver en rättsprocess mot litauiska staten. Foto: Karin Olander / SCANPIX SWEDEN

Advokaten: "Min klient ser åtalet som grundlöst"

Alla åtalade hävdar att de bara agerade för att rädda det krisdrabbade företaget.

– Min klient ser åtalet som grundlöst. Han bestrider bifall till åklagarens samtliga åtalspåståenden, säger advokat Bengt H Nilsson, som representerar Jan Åke Jonsson.

Också Victor Mullers tillbakavisar båda åtalspunkterna om grovt försvårande av skattekontroll och grovt svindleri.

– Min klient nekar till anklagelser, säger hans advokat Hans Strandberg.

De åtalade mörkade, enligt åklagaren, företagets katastrofala ekonomiska läge och möjliggjorde därmed ytterligare miljardrullning efter alla jätteförluster under Saabs långa nedgångstid. Nu slutade det i en spektakulär krasch. En konkurs med miljardförluster och ett tragiskt slut för en av den svenska industrins kronjuveler.

Nekar till ekonomisk vinning

Första delen av rättegången handlar om utbetalningar på runt åtta miljoner kronor till den åtalade Victor Muller, transaktioner som chefsåklagare Olof Sahlgren vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ser som ”grovt försvårande av skattekontroll”. Övriga sex av de sju åtalade säger att de inte gjorde någon ekonomisk vinning på den misstänkta mörkläggningen, något som åklagaren håller med om.

Advokat Per Samuelsson, som representerar Kristina Geers, säger att åtalet ger ”intrycket av en efterhandskonstruktion”.

– I normala fall bygger ett åtal i ett ekobrottsmål alltid på att någon har berikat sig själv. Här är det tvärtom. Pengar har gått in till Saab. Vad åklagaren skjuter in sig på är formella fel, säger han.

Victor Muller, 57, styrelseordförande 2010–2011, även vd juni–december 2011. Åtalspunkter: Grovt försvårande av skattekontroll, grovt svindleri. Foto: Bjorn Larsson Rosvall / Scanpix / AP TT / NTB SCANPIX Jan Åke Jonsson, 65, vd 2005–2011, styrelseledamot mars–maj 2011. Åtalspunkter: Grovt försvårande av skattekontroll, grovt osant intygande, grovt svindleri. Foto: Cornelia Nordström Kristina Geers, 46, chefsjurist 2004–2011, styrelseledamot mars–juni 2011. Åtalspunkter: Grovt försvårande av skattekontroll, grovt osant intygande, grov urkundsförfalskning, grovt svindleri. Foto: Adam Ihse / Tt Kvinna, 45, bolagsjurist. Åtalspunkter: Grovt försvårande av skattekontroll, grovt osant intygande grovt brott, grov urkundsförfalskning. Man, 54, tillförordnad finanschef mars–april 2011. Åtalspunkt: Grovt försvårande av skattekontroll. Man, 66, revisor. Åtalspunkt: Grovt osant intygande. Kvinna, 51, revisor. Åtalspunkt: Grovt osant intygande. Visa i helskärm 1 / 1

Geers: "Jag är absolut oskyldig"

Den tidigare chefsjuristen Kristina Geers säger att hon har gjort sitt ”bästa för att rädda Saab”.

– Jag är absolut oskyldig till de här påstådda anklagelserna. De känns absurda och jag har svårt att ta till mig dem, säger hon till P4 Väst.

Men åklagaren anser att bevisbördan mot de åtalade är tung. Förundersökningen är på 5 000 sidor, han har samarbetat med rättsliga myndigheter i sju länder, genomfört ett 30-tal förhör och granskat 100 000-tals mejl, som han anser bevisar bland annat företagsledningens avsiktliga försök att dölja den prekära ekonomiska situationen.

– Våren 2011 kör Saab på fälgarna, läget är fullständigt katastrofalt. Skulderna är 695 miljoner kronor. Då överraskar tidigare ägaren GM med ett krav på 220 miljoner kronor för leverans av delar, säger chefsåklagare Olof Sahlgren.

– Saabledningen håller tyst om detta. Den styr betalningarna till GM, andra leverantörer blir lidande. Jag ser det som uppsåtligt, på Saab är man livrädd för att andra underleverantörer ska sluta leverera.

Åklagaren: Saab vilseledde

– Saab förmedlar en bild av att allt är under kontroll. Det kan teoretiskt leda till att mindre företag går i konkurs när de fortsätter att leverera rakt in i ett svart hål, säger han.

Det handlar, enligt Sahlgren, bland annat om att Saab Automobile lämnade vilseledande uppgifter om sin likviditet och betalningsförmåga till press, radio och tv under våren 2011. Detta för att hålla fordringsägare ifrån sig och för att underleverantörer skulle fortsätta att leverera reservdelar trots att de inte fått betalt. På så sätt lyckades man hålla i gång verksamheten ett tag till trots att Saab hade skulder på nära 700 miljoner kronor till mer än 900 leverantörer. Bolaget ska också ha lämnat felaktig information i sin årsredovisning.

Åklagaren säger att han inte behöver bevisa att företagsledningens handlingar faktiskt har skadat någon utan bara att det vilseledande agerande skulle kunna medföra skada.

Victor Muller vill inte kommentera rättegången. Han berättar bara att han ska veckopendla mellan sitt hem på Mallorca och Vänersborg den tid förhandlingarna pågår.

"Du får inte drabbas av panik"

Enligt Mullers advokat Hans Strandberg har hans klient redan friats i ett separat skattemål för de transaktioner åklagaren nu tar upp. Och han säger att Muller inte gjort sig skyldig till svindleri genom att försköna verkligheten även om läget var ekonomiskt pressat – eftersom han uppfattade att ”pengar var på väg in”.

– Som ansvarig för ett bolag är det mycket viktigt att uttrycka sig balanserat och eftertänksamt. Du får inte drabbas av panik åt något håll. Om du överdriver negativt, slår du ihjäl bolaget, säger Hans Strandberg.

– I slutet av mars 2011 vet Victor Muller att pengar är på väg in. 28 miljoner från Europeiska investeringsbanken. Också några investeringar är på gång.

– Han uppfattar inte läget som kritiskt. Utan ser det som hanterbart och under kontroll, säger han.

Ingen guldgruva för Wallenberg

Men läget var långt ifrån under kontroll i Saab Automobile AB. Och hade egentligen inte varit det på flera decennier. Saab var i många år en symbol för det svenska folkhemmet, bilen hade goda år när den låg i turboteknisk framkant och den var länge ett kultfordon för liberala akademiker i USA. Men till skillnad från många andra storföretag i Wallenbergsfären var biltillverkaren aldrig någon guldgruva för sina ägare.

De sammanlagda förlusterna uppgår till nära 50 miljarder kronor sedan amerikanska General Motors gick in först som delägare 1990 och sedan blev ensam ägare 2000, enligt en analys i DN. GM, som hade stora egna problem, fick nog och ville sälja bolaget 2008. Det visade sig svårt att hitta någon köpare till det svenska krisföretaget.

Den lilla svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg anmälde intresse liksom kinesiska företag, men det blev aldrig affär. Den svenska regeringen försökte hjälpa till, tusentals Saab-anställda svävade mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen talades det om nedläggning, nästa dag dök ännu en mystisk köpare upp. Den kontroversielle ryske affärsmannen Vladimir Antonov ville köpa men misstänktes för pengatvätt och maffiakontakter, så både GM, Europeiska investeringsbanken och regeringen avvisade honom.

Svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg visade intresse för att köpa Saab. Foto: Tomas Leprince / KVP

Muller: Antonov inte inblandad

I januari 2010 meddelade GM att man inlett nedläggning genom att begära Saab i likvidation. De anställda demonstrerade i protest. Senare samma månad gick GM med på att sälja till det nederländska sportbilsföretaget Spyker, sedan dess ägare Viktor Muller försäkrat att Antonov inte var inblandad.

Många anade oråd redan från början. Spyker var ett litet företag med dålig ekonomi och Antonovs namn – och pengar – fortsatte att dyka upp med jämna mellanrum. Enligt åklagare Sahlgren var vissa av Saabs transaktioner avsedda att dölja att Antonov slussade in pengar.

Skeptikerna fick rätt. Miljardrullningen accelererade under de nya ägarna. Saab förlorade 7,7 miljarder kronor 2010–2011, alltså 11,6 miljarder kronor per dag under de knappt två år Muller styrde företaget, enligt DN:s analys. Men ägare och företagsledning höll god min trots att förluster och skulder tornade upp sig.

Konkursen beviljades 2011

Den 19 december 2011 var läget sedan länge ohållbart. Victor Muller ansökte om konkurs för Saab Automobile AB, något som Vänersborgs tingsrätt beviljade redan samma dag. Samma domstol ska nu avgöra om Saab-ledningens agerande för att rädda företaget i själva verket var brottsligt.

I Saab-kraschen finns nästan bara förlorare. Anställda, aktieägare, leverantörer, och skattebetalarna som förlorat 1,5 miljarder på grund av statliga lånegarantier till företaget.

Men de tre konkursförvaltarna har blivit mångmiljonärer. Två advokater i Göteborg och en i Stockholm hade fram till mitten av förra året fått dela på 215 miljoner kronor i arvode – som betalas av staten.

Expressen har utan framgång sökt den ryske affärsmannen Vladimir Antonov.