• Jens Magnusson, privatekonom på SEB:

– De bundna räntorna har redan börjat röra sig på sina håll, i höst kommer detta att bli tydligare. De rörliga räntorna kommer att stiga framåt våren efter att Riksbanken höjt reporäntan första halvåret nästa år. Ingen vet exakt, men vi kan utgå från att det inte blir några fler sänkningar.

• Emma Persson, privatekonom på SBAB:

– Räntorna kommer förmodligen successivt att börja stiga under hösten och vintern och det beror främst på utvecklingen i omvärlden. Förmodligen kommer vi först att se en ökning av de långa räntorna och först efter Riksbankens höjning 2018 en fortsatt gradvis höjning och då även av tremånadersräntan. Jag tror att höjningen sker gradvis och under ganska ordnade former så för den som vill binda är det ingen panik.

• Arturo Arques, privatekonom på Swedbank:

– Med det vi ser nu stiger bolåneräntorna våren 2018. Vi har sett botten och kommer se en höjning av styrräntan nästa år. Det vi vet är att vi har historiskt låga räntor just nu och att det inte kostar särskilt mycket att binda lånen på flera år. Den flacka kurvan mellan rörliga och bundna lånen kommer att bli brantare när låneräntorna börjar stiga.