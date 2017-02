Den svenska bostadskrisen kommer att märkas även där man minst anar det.

Som i lummiga, välmående villastäder.

Tänk därför för ögonblicket bort höghus och kedjehus på åkrar i storstädernas ytterområden. I kvarteren där människor äger sina hus och tomter med lummiga trädgårdar och äppelträd finns en dold potential för förtätning av bebyggelsen som en del av lösningen på den växande bostadskrisen i Sverige.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund, presenterar de här tankarna i en debattartikel i Dagens Industri: Bygg nytt på din tomt och hyr sen ut till bostadssökande.

– Det finns alla möjligheter att låta småhusägare och kärleken till trädgårdsstäder vara ett verktyg i arbetet för fler bostäder, skriver Eliasson.

För att detta ska ske måste en rad problem övervinnas, men lösningen finns.

Bland problemen räknar Eliasson bland annat upp snåriga regler kring bygglov, försämrat rotavdrag, en stelbent byråkrati och gällande regler kring bolån.

Bostadsminister Peter Eriksson har tidigare uttalat sig positiv kring idén att ge skattelättnader till bostadsägare som bygger om sina hus i syfte att hyra ut delar av det.

Det är i skattelättnader och rena bidrag som Eliasson ser en lösning.

– Tanken att ge bidrag till småhusägare som bygger om i syfte att hyra ut därför både sympatisk och pragmatisk. Givet att reglerna för bolån och hyresintäkter inte förändras, är kanske ett bidrag det enda som återstår för att realisera potentialen i villaområdena, skriver Eliasson i debattartikeln som DI publicerat.

Nyckeln är att skapa en lust och vilja till nybygge bland husägarna själva.

– Ett anonymt byggbolag torde stöta på mer lokalt motstånd än den som både bildligen och bokstavligen har sina rötter i kvarteren, skriver Eliasson och fortsätter:

– De boende själva har goda möjligheter att fatta kloka beslut i detaljerna, eftersom de ägnat åratal åt att lära känna området.

”Not in my backyard”

Egna initiativ till byggande är enda vägen, menar Eliasson och varnar för att byggprojekt så gott som alltid möts av negativa reaktioner av alla som berörs – ett fenomen som till och med fått ett namn: Nimby (not in my backyard).

Fördelarna med en förtätning av svenska villastäder är många, menar Eliasson. Det finns en ekonomisk potential bland husägarna att göra den här typen av investeringar, och områdena har redan fungerande vägar, vatten, skolor och affärer.

– Arkitektfirman KOD har visat på möjligheterna att över tid bygga 500 000 nya hem i villastäderna, skriver Eliasson.

Och om vi pratar trivsel behöver inte tillbyggda hus eller helt nya fastigheter på tomterna innebära att husägarnas idyller raseras.

– Att bygga intill tomtgränsen mot gatan eller att ha flera bostäder på samma fastighet är regler som kan förtäta utan nödvändigtvis slå mot estetetiska kvalitéer, skriver Jakob Eliasson i debattartikeln i Dagens industri.