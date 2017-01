Bopriserna fortsatte uppåt under december

Valueguard rapporterar att prisindex för privatägda bostäder i Sverige (HOXSWE) steg med 0,2 procent mellan november och december. Bostadsrättsindex steg med 1,1 procent medan villaindex sjönk med 0,4 procent. Justerat för säsongseffekter stiger priserna med 1,3 procent den senaste månaden.

LÄS MER: Tog ut ockerhyra – tvingas betala tillbaka

Det är normalt att villaindexet ökar mindre än motsvarande för bostadsrätter under årets sista månad. Däremot är det inte lika vanligt att den totala marknaden stiger i decembers julstök är dock inte lika vanligt – priserna har nio av de senaste åren sjunkit i december vid motsvarande mätningar.

Priserna starkast i storstäderna

Bostadsrättsindex steg med 0,9 procent i Stockholm under mätperioden, medan ökningen i Göteborg låg på 1,5 procent och 0,4 procent i Malmö, enligt Valuaguards mätningar.

Villaindexet steg i både Stockholm (0,3 procent) och Göteborg (1,5 procent), men sjönk något i Malmö (0,2) procent. Det var sänkningen riket i stort (minus 1,8 procent i de medelstora städerna) som gav den svaga minskningen.

• Valueguards senaste statistik för villor och bostadsrätter:

Erik Olsson på Erik Olssons fastighetsförmedling konstaterar att inbromsningen hösten 2015 efter amorteringskraven fortfarande gäller, men att marknaden ligger stabilt på en hög nivå men i frånvaro utan extremt prisrally, vilket i sig närmast känns ovanligt.

LÄS MER: Sökbar lista – så steg villapriserna 2016

– Lite paradoxalt upplevdes 2016 stundtals som dramatiskt just för att de dramatiska prisökningarna vi har vant oss vid uteblev. Inbromsningen sedan hösten 2015, då bostadspriserna stabiliserades på en hög nivå, gäller fortfarande, skriver Erik Olsson i ett pressmeddelande där han också konstaterar:

– Vi tycker oss se ett samband där bostadspriserna ökar mindre procentuellt i områden där priserna redan är höga. Det kan tyda på att kombinationen av bankernas restriktivare utlåning, amorteringskrav, risk för minskade ränteavdrag och andra åtgärder för att dämpa bostadslånen samt en vetskap om att räntenivån förr eller senare stiger sammantaget dämpar ökningen av bostadspriserna mest där priserna, och därmed behovet av bostadslån, är som högst.

Visar liknande siffror

Även Svensk mäklarstatstik redovisade siffror under måndagen. Och även här konstaterar man att svenska bostadsmarknaden avslutade svagt uppåt.

Enligt deras statistik steg priserna för bostadsrätter i Sverige med 1 procent senaste månaden, medan prisbilden för villor låg stilla i riket.

Årstakten ligger kvar på plus 7 procent för bostadsrätter och plus 9 procent för villor, redovisar man i dag.

LÄS MER: Svenskar tror på stigande bostadspriser

– Även de senaste tre månaderna har vi en uppåtriktning i flera områden där Malmö avviker med plus 5 procent. Prisutvecklingen på årsbasis visar en stor variation, från plus 4 procent i centrala Stockholm till plus 17 procent i centrala Malmö, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Han konstaterar:

– Det såldes över 100 000 bostadsrätter och 50 000 villor förra året till ett sammanlagt värde om 244 miljarder kronor respektive 140 miljarder kronor. För bostadsrätter är de tre storstadsområdena totalt dominerande. Där säljs 60 procent av alla bostadsrätter i riket och står för över 75 procent av det totala värdet. För villor är det inte lika koncentrerat kring storstäderna. Tre av tio villor säljs i dessa tre områden men till över hälften av det totala värdet.

• Svensk mäklarstatistiks siffror för bostadsrätter:

• Svensk mäklarstatistiks siffror för villor:

Vi bostadssurfar allt mer

Svenskars intresse för att göra bostadsaffärer – eller i alla fall drömma om det – ökar också.

– Totalt ökade bostadssurfandet med tolv procent under 2016 och i mitten av maj noterade Hemnet för första gången över tre miljoner besökare under en och samma vecka. Detta trots att antalet nya bostadsrätter och villor som kom ut på marknaden minskade, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.