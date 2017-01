Boken ”Fingerprint – The story” släpps på torsdag och handlar om bolaget Fingerprint Cards historia. Bakom boken ligger två ekonomijournalister: Karolina Palutko Macéus och Per Agerman. Redan nu kan ni längre ner i artieln läsa ett utdrag ur boken och kaptilet som handlar om det plötsliga tillslaget hemma hos den tidigare vd:n Johan Carlström.

”Otroligt unikt bolag”

– Det är ett otroligt unikt bolag. Det är ett bolag som har gått från ingen omsättning alls i princip till mångmiljardomsättning. Det är ett bolag som har sex stycken åtalade för insiderbrott. Det är ett bolag som berör väldigt många, och det är väldigt många som har investerat i den här aktien. Den har blivit lite av en folkaktie, berättar Karolina Palutko Macéus.

I arbetet med boken har de läst de olika förundersökningarna, kollat i mediearkiv och gjort intervjuer.

Karolina Palutko Macéus – författare till boken.

– Vi har försökt sätta ihop en helhet. Man har ju fått lite fragmentariska bitar här och där, eftersom det ständigt skrivs om det här bolaget både i medier och i sociala medier, säger Karolina Palutko Macéus.

Johan Carlström anhölls på måndagen

I boken skriver de bland annat om Johan Carlström, tidigare vd i Fingerprint. Han åtalades i höstas för grovt insiderbrott. Han misstänks systematiskt ha utnyttjat kunskap om bolaget som marknaden inte kände till.

I måndags hamnade Johan Carlström återigen i hetluften. Då blev det klart att han tillsammans med styrelseledamoten Lars Söderfjell anhållits misstänkt marknadsmissbruk i samband med Fingerprints vinstvarning i december.

Per Agerman – författare till boken.

”Helt unik, och bedrövligt”

– Jag blev förvånad. Men om det ska hända i något börsbolag så var det nog ändå mest sannolikt att det skulle ske i Fingerprint. Det är helt unikt. Och bedrövligt, måste man tillägga, säger Karolina Palutko Macéus.

Men händelserna sätter också deras kommande bok i nytt ljus.

– Det blev uppmärksammat på ett annat sätt än vad det var tänkt från början. Vi hade ingen aning om att det här skulle ske. Men tajmingen visar bara hur mycket som händer i bolaget hela tiden, säger hon.

UTDRAG UR BOKEN ”FINGERPRINT – THE STORY”

Utdraget nedan är ur kapitlet ”9 september 2014” och beskriver när polis slog till mot Fingerpints dåvarande vd Johan Carlström:



Det är tidigt på morgonen. Solen har gått upp och det är tyst och stilla. Karlavägens allé i centrala Stockholm ligger fortfarande öde, även om den snart kommer vara full av stressade föräldrar på väg med barn till den näraliggande Östermalmsskolan Carlssons – jäktandes vidare till allehanda arbetsplatser och frukostseminarier.

Foto: ”Fingerprint – the story” finns att köpa från torsdag.

Två pampiga pelare tornar upp sig och vaktar entrén på fastigheten i kvarteret Forellen 7, som ligger på Karlavägen vid korsningen med Sibyllegatan. I huset ligger både den privata läkarmottagningen Sibyllekliniken och mataffären Ica Esplanad, en ombyggd tidigare biograf ritad av arkitekten Ernst Grönwall.

Fastigheten är i gott skick och även om det planeras för renoveringar på innergården ska de boende snart få en tidig julklapp när månadsavgiften sänks med 15 procent.

Precis som vid tillslaget på Särö våren 2012 saktar en av polisens spaningsbilar in när den närmar sig adressen. Man vill inte stanna direkt utanför porten.

Totalt fyra poliser, två män och två kvinnor, möts upp framför den stora entrén och går i samlad tropp in genom porten. På tillslagsmötet någon dag tidigare har de gått igenom allt och vet exakt vad som ska göras. Ibland träffas polisen för ett möte någon timme innan tillslaget. Men på Ekobrottsmyndigheten är det vanligt att poliserna tar med sig spaningsbilarna hem kvällen före ett tillslag och åker direkt. Just det här besöket har varit på gång under en längre tid. Redan i våras var man redo att slå till, men valde av olika skäl att avvakta.

Tysta tar de fyra sig nu upp för trapporna. Det finns inget som avslöjar att det är fyra beväpnade kriminalinspektörer det handlar om. Vid husrannsakningar är själva överraskningsmomentet viktigt. Den misstänkte ska inte hinna gömma undan bevis. Det har hänt att mobiler och annat slängts ut genom fönster eller att SIM-kort börjar ätas upp när polisen gör entré.



Poliserna knackar nu på den vackra dörren, legitimerar sig lite diskret och går in. Klockan är 06.33. Bara några timmar tidigare har Johan Carlström avslutat sin födelsedag. Det är ingen djärv gissning att han trodde att hans första dag som 51-åring skulle börja på ett annat sätt än den uppenbarligen gör.

Medan en av poliserna sätter sig ned med Johan Carlström, som är den som poliserna är här för att hämta, tar de andra sig runt i den stora våningen på över 200 kvadratmeter på jakt efter saker som kan ha betydelse för utredningen. Det är viktigt att säkra upp den misstänkte direkt och helst vill polisen få bort denne från lägenheten med en gång för att sedan systematiskt söka av alla rum.

Att beslagta alla typer av teknisk utrustning är numera standard. Polisens teknikspecialister är ruskigt bra på att plocka fram lagrad information – även sådan som användaren tror är raderad.

Poliserna hittar direkt en Iphone inne på matsalsbordet och en dator på soffbordet i vardagsrummet till höger i lägenheten. Fler datorer lokaliseras, en i bokhyllan bakom sängen i masterbedroom och en MacBook på bordet i köket. Även plånboken på sidebordet i matsalen vill poliserna ta med. Johan Carlströms fru tar ut de kontanter som finns i den svarta läderplånboken från Hugo Boss och räcker över den till polisen. I plånboken ligger flera kontokort, bland annat Johan Carlströms kreditkort från SEB.



Innan poliserna lämnar lägenheten tar de också med några pärmar. Johan Carlström har redan förts ned till den väntande bilen. Polisen sätter sig bredvid Carlström i polisbilen för att påbörja 24:8-förhöret, men det blir inte mycket sagt. Carlström förnekar givetvis brott, men vill inte säga mer förrän han har en försvarare vid sin sida. Förhöret avslutas samma minut som det startar.



Boken "Fingerprint – The story" är skriven av journalisterna Karolina Palutko Macéus och Per Agerman.