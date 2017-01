Bakslag: Parlamentet måste rösta om brexit

Det var i juni som Storbritannien folkomröstade om att lämna EU-samarbetet. Efter det har den brittiska regeringen – med premiärminister Theresa May i spetsen – varit inriktade på att kunna påbörja processen med att lämna EU utan ett beslut från parlamentet.

Men det finns de som menat att det skulle kunna vara odemokratiskt att göra på det sättet. Det är en av anledningarna till att den brittiska högsta domstolen fick uppdraget att ta ställning till detta.

Parliament must have vote on whether UK government can start Brexit process, Supreme Court rules https://t.co/3qDAemfxbg

På tisdagen beslutade de att parlamentet måste rösta om saken innan man kan påbörja processen, skriver bland andra BBC. Åtta av elva medlemmar röstade för ett sådant beslut.

Det innebär att Theresa Mays planer gått i stöpet. Innan hon kan börja förhandla med EU om Storbritanniens utträde måste hon få stöd av parlamentet.

Däremot beslutade högsta domstolen att hon inte behöver stöd från det skotska parlamentet eller Nordirlands och Wales församlingar.

Men trots detta så väntar man sig att parlamentet kommer att kunna ta ett beslut om detta innan deadlinen går ut den 31 mars. Men det är ännu inte bestämt exakt när en sådan omröstning kommer att ske.

The Latest: Britain's Supreme Court says that the government can't trigger Brexit without an act of Parliament. https://t.co/CFTNeZ6Cwt