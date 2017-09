Appen Wish växande popularitet är en av orsakerna bakom den lavinartade ökningen av e-handeln från Kina, enligt Postnord. Foto: Johan Ronge

Appen Wish pekas ut som som ”orsaken” till e-handelsboomen.

Svenskarnas förtjusning i billiga varor från Kina visar inga tecken på avmattning – och Postnord förlamas av breven som väller in.

Upp mot 300 000 rekommenderade brev med kinesiska e-handelsvaror kan komma till Arlanda varje dag, vilket Dina Pengar tidigare har berättat.

Postnord om breven: "formligen väller in"

Från Postnord, som tar emot skörden, hörs inga lovsånger över svenskarnas nya e-handelsvanor.

– Det formligen väller in. Det leder till en hel del utmaningar för vår personal. I Sverige får vi ju data på förhand om vilka paket som kommer att komma till terminalerna, men så fungerar det inte med de här kinesiska paketen. De bara kommer, i enorma volymer, utan att vi kan förbereda oss, säger Arne Andersson, e-handelsexpert hos Postnord, till Breakit.

I början av augusti berättade Dina Pengar om den kinesiska e-handelsboomen, för vilken branschjättar som Alibaba och JD.com har plöjt vägen.

Appen växer extremt snabbt

Postnord pekar ut den populära e-handelsappen Wish som en starkt bidragande orsak till den lavinartade ökningen av brev från Kina.

– Vår bild är att just Wish växer extremt snabbt just nu i Norden. Det handlar om att det går att köpa saker där direkt från fabrik i Kina, för summor som är otroligt låga för en svensk. Det handla om prylar som bara kostar 20 kronor men som du ändå får med gratis frakt, eller bara några kronors frakt, säger Arne Andersson till Breakit.

Varorna, ofta elektronik och sminkprodukter, kommer till Sverige i form av rekommenderade brev.

– Men i Kina menar de inte samma sak som oss med rek. Och därför hanterar vi de här försändelserna som vanliga brev när de kommer till Sverige, har Anne Jiremar, presskommunikatör vid Postnord, tidigare berättat för Dina Pengar.