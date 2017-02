I går onsdag levererade Annika Falkengren, 54, en stark kvartalsrapport som överraskade analytikerna. Aktien gick upp med 2,8 procent innan börsen stängde och aktieägarna kan glädja sig åt en höjning av aktieutdelningen med 25 öre till 5 kronor och 50 öre.

Onsdagen den 28 mars håller SEB årsstämma och det kan bli hennes sista publika framträdande innan hon i sommar drar vidare till den schweiziska privatbanken Lombard Odier i Genève.

Och Annika Falkengren har redan börjat summera sina mer än 31 år på banken, varav de senaste elva som bankens vd och koncernchef.

– För mig är det nog så att jag lämnar en mycket, mycket starkare och välunderhållen bank än när jag kom. Det kommer att märkas mindre när jag försvinner än vad man tror. Det är väldigt mycket i banken som fungerar väldigt bra. Det hoppas jag blir mitt eftermäle att banken fortsätter att leverera på den inslagna vägen.

När vi stod här för några veckor sedan och du aviserade din avgång sa styrelseordförande Marcus Wallenberg till mig att det inte gick att övertala dig, att du har jobbat väldigt hårt i banken och att det inte fanns någon möjlighet att få dig att stanna. Har du fått offra något i det här hårda banklivet?

”Jag har haft en fantastisk relation till min styrelseordförande Marcus Wallenberg”, säger Annika Falkengren. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Det är klart att alla får prioritera. Och jag har naturligtvis prioriterat mitt liv på banken. Banken har varit en viktig del av mitt liv. Jag leder den här banken 24/7 (dygnet runt, sju dagar i veckan). Jag har väldigt svårt att jobba mindre. Det är klart att efter några år blir man mer rutinerad, men då fyller jag kanske på med att resa ännu mer och träffa kunder.

”Min dotter har bara haft en vd-mamma”

Men det finns också en annan, mer privat aspekt på varför hon vill göra personligt avslut med banken just nu.

– Jag har en dotter som är tolv. Hon har bara haft en mamma som varit vd hela livet. Hon har aldrig varit med om något annat.

Annika Falkengren säger att hon vill att dottern ska få se sin mamma som något annat än bara en bank–vd ''innan hon blir helt vuxen''.

Din man jobbar på banken. Ska han också jobba på banken i Genève?

– Nej, han får till en början sköta markservicen och hjälpa till. Sedan får vi se vad han ska hitta på.

Ulf och Annika Falkengren. ”Han får sköta markservicen nu.” Foto: Magnus Jönsson

Du har sagt att du ska arbeta aktivt i banken i Schweiz i tio år. Varför just tio år?

– De har en pensionsålder vid 65. Jag går in som delägare och man vill ha omsättning på delägarna. Jag får ett operativt jobb som är ganska utkristalliserat på tio år.

En del har kritiserat Wallenbergfamiljen för att de inte ordnade med ett bra alternativt jobb till dig i Sverige.

– Jag har haft en fantastisk relation till min styrelseordförande Marcus Wallenberg. Hela familjen har stöttat mig sedan jag var väldigt, väldigt ung. Jag hann aldrig träffa gamla Marcus Wallenberg, men jag har ju varit väldigt nära de andra i familjen. Pierre (Pieter Wallenberg) träffade jag återkommande ända till på slutet.

Falkengrens oro för Donald Trump

– Men att jobba några år till i banken och sedan glida över i styrelseuppdrag kände inte jag för. Och då dök det här jobbet upp. Jag brinner för att träffa kunder och vara operativ. Ibland saknar man det som storbolagschef att träffa kunder,

Vad är det som är roligt med att träffa kunder?

– Det är det som är bankens DNA, företagare och kunder.

Hur känner du för Donald Trump?

– Det har varit ganska oroväckande vad som har kommit fram under den första veckan. Att skriva under nya abortlagar. Det känns väldigt, väldigt förlegat att det sker 2017. Och att vissa människor inte ska få komma in i landet.

”Det har varit ganska oroväckande vad som har kommit fram under den första veckan”, säger Annika Falkengren. Foto: Ron Sachs / CNP / POLARIS POLARIS IMAGES

Ont i magen?

– Nej, Men här kommer det snabba beslut väldigt fort som man kanske skulle behöva sova på.

Följer du Donald Trumps Twitter?

– Nej, men många runt mig gör det så jag snappar nog upp det mesta.

”Fler borde bo längre från storstäderna”

Annika Falkengren är banktjänsteman ut i fingerspetsarna, men uppmanar politikerna i Sverige att investera mer i infrastrukturen, bland för att människor ska kunna bo billigare.

– Sverige borde bli lite rundare. Nu skulle vi passa på och investera mer i infrastruktur när det är så pass låga räntor.

– Att vi kan ha fler människor som bor lite längre ifrån storstäderna och tar sig fram med snabbtåg. Alla ska inte behöva trängas i Stockholm och bo jättedyrt.

Banken är en manlig värld. Hur har du påverkat den världen?

”Jag har haft väldigt mycket motgångar, det har gått upp och ner.” Foto: Jens L'Estrade

– Som kvinna är det naturligtvis så att utan att jag vet om det, så tänker jag på ett annat sätt. Vi vet att män och kvinnor tänker olika. Jag tror att det kanske har varit bra för den här banken att under lång tid ha haft en kvinnlig vd. Det finns säkert saker som jag har gjort och infört som har blivit naturliga och som jag tror oavsett om det blir en kvinna eller manlig ledare, kommer leva kvar.

– Det kommer säkert märkas mer när jag inte är här vad som var kvinnligt som jag gjorde.

Motgångar på banken?

– Jag har haft väldigt många motgångar, det har gått upp och ner. Det är väldigt svårt att skapa förändring. Det har varit väldigt utmanande att äntligen få koll på kostnaderna. Det har också varit väldigt utmanande att få ett team, att vi jobbar tillsammans.

En del av rubrikerna om Annika Falkengren har handlat om hennes höga lön. Hon låter plågad på rösten när detta kommer på tal under intervjun.

– Det var ett väldigt mediefokus på det som slog hårt på mig. Man ville inte förstå att man ville göra om en del av den rörliga lönedelen till fast.

”När jag går ut syns det”

Hon säger att Telia, Vallenfall och del andra bolag gjorde samma sak utan att det vållade stora rubriker.

Annika Falkengren presenterade sin sista kvartalsrapport för SEB på onsdagen. Rapporten var stark och överraskade analytikerna. Foto: Christine Olsson/TT

Var det för att du är kvinna som det blev rubriker?

– Jag tror att det säker spelade in en del. Många män kan gå rakt ut på gatan och smälta samman med många andra män i kostym och grått hår. Men när jag går ut syns jag mycket mer.

Senast i juli – men mest troligen en kort tid efter bolagsstämman den 28 mars – lämnar hon bankscenen i Stockholm för att bli arbetande delägare i den schweiziska privatbanken Lombard Odier. Och blir sannolikt mindre synlig i offentligheten.

– Jag har aldrig sökt det här medieljuset. Det har varit lite utmanande. Jag har brottats med att behålla min vanliga person, min vanliga familj och mina vanliga vänner.