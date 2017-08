Riksdagens inkomstgaranti kan ge Anna Kinberg Batra flera miljoner kronor om hon också lämnar riksdagen och begär ersättning från garantin. Pengarna betalas ut under maximalt fem år. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Riksdagens inkomstgaranti kan ge Anna Kinberg Batra flera miljoner kronor om hon också lämnar riksdagen och begär ersättning från garantin. Pengarna betalas ut under maximalt fem år. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Riksdagsplats 84 för Stockholms län är fortfarande reserverad för Anna Kinberg Batra - även efter hennes aviserade avgång som partiordförande för Moderaterna. Platsen är den hon valdes in på vid riksdagsvalet.

Under presskonferensen i morse andades Anna Kinberg Batra inte med ett ord om hon också lämnar riksdagen för gott, men sannolikheten att hon skulle klamra sig kvar i riksdagen anses dock som närmast obefintlig.

Hon kommer dock inte att lämna det politiska livet lottlös.

Den ekonomiska bilden i dag ser ut på följande sätt:

63 800 kronor får hon varje månad som riksdagsledamot.

Partiledarjobbet ger henne 86 200 kronor i månanden, pengar som kommer från partiet.

Den sammanlagda inkomsten blir alltså 150 000 kronor per månad så länge som hon sitter kvar på partiledarposten och riksdagsstolen.

Anna Kinberg Batras riksdagskarriär ser ut så här fram till och med i dag:

Mellan 1 maj 2000 och 30 juni 2000 ryckte hon in som ersättare i riksdagen för Carl Bildt.

18 september 2001 till och med den 30 september 2002 ordinarie riksdagsledamot.

Den 2 oktober 2006 blev hon åter riksdagsledamot och har suttit kvar sedan dess och var partiets gruppledare - ordningsman - i rikdagen från 2010 fram till och med att hon valdes till partiordförande.

Med sin långa tjänstgöringsperiod i riksdagen så omfattas Anna Kinberg Batra av det gamla regelverket för ersättning om hon slutar helt i riksdagen.

För det första året utanför riksdagen ger det henne 51 040 kronor per månad. Därefter en nedtrappning från år två till 42 102 kronor per månad under fyra år.

Sammanlagt kan de ge henne en riksdagsfallskärm på 2,3 miljoner kronor förutsatt att hon begär att få ta del av riksdagens inkomstgaranti och att hon kvitterar ut den under hela perioden som är maximalt fem år.

– Men en riksdagsledamot måste ansöka om ersättningen. Det är inget som betalas ut per automatik, säger Monika Zellman, arvodeshandläggare på enheten för ledamotsadministration i riksdagsförvaltningen.

Hur Anna Kinberg Batras villkor med partiet ser ut när det gäller de 86 200 kronor som hon kvitterar ut i egenskap av partiledare är inte känt. Partikansliet uppger att man inte har några sådana uppgifter tillgängliga.