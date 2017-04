Allt du behöver veta om din deklaration

Skattverkets Johan Schauman rekommenderar dig även att deklarera digital med hjälp av Mobilt Bank-ID och gå in och kika på deklarationen i e-tjänsten. Foto: Skattverket

Till veckan, senast tisdag, ska deklarationen vara inlämnad.

Det är många som hör av sig till Skatteverket just nu. Dina Pengar har pratat med deklarationsexperten Johan Schauman om de vanligaste frågorna.

– Jättemånga har frågor om skattebetalning och skatteutbetalning, berättar Johan Schauman som poängterar att varje fall är individuellt.

Vissa saker gäller dock alla – som att de som deklarerar elektronisk och anmäler konto för utbetalning senast den 2 maj får skatten tillbaka i juni.

– Sen är det många som undrar hur mycket de ska betala eller få tillbaka, de förstår inte siffrorna, det är ett av de vanligaste samtalen, berättar Johan Schauman.

Dina Pengar har samlat några frågor som kan dyka upp i samband med deklarationen.

Varför ska jag deklarera?

7,9 miljoner svenskar ska deklarera i år. Det är för att Skatteverket ska kunna fastställa ett rättvist skatteuttag åt alla medborgare och företag.

Det är väldigt sällsynt att folk inte får sin deklaration, men om du saknar den eller har tappat bort den ska du kontakta Skatteverket för att få en ny.

Johan Schauman rekommenderar dig även att deklarera digital med hjälp av Mobilt Bank-ID och gå in och kika på deklarationen i e-tjänsten.

Hur deklarerar jag?

Du kan deklarera fram till midnatt den 2 maj. Om du bara ska godkänna deklarationen kan du göra det med Mobilt Bank-ID i Skatteverkets app, eller använda säkerhetskoder du fått i deklarationen.

Du öppnar deklarationen i appen – där du bör kontrollera så att uppgifterna stämmer. Därefter godkänner du och skriver under med Mobilt Bank-ID eller din kod. När deklarationen gått igenom får du en kvittens. Det går även att deklarera genom att sms:a eller ringa till Skatteverket.

Om du ska ändra eller lägga till något i deklarationen kan du logga in med e-legitimation, exempelvis genom Mobilt Bank-ID.

Om du deklarerar genom pappersblankett skriver du under din blankett och skickar in den till den adress som finns på blankettens framsida, eller går till ett service- eller skattekontor för att lämna in den.

Vad gör jag om det inte stämmer?

Om det saknas uppgifter, eller du upptäcker fel i den förifyllda deklarationen, kan det bero på att Skatteverket saknat eller fått felaktiga uppgifter. I e-tjänsten hittar du den senaste versionen av din deklaration och om uppgifterna ändrats räcker det att godkänna den. Det kan du göra genom säkerhetskoder eller e-legitimation och då kan du även lägga till nya uppgifter. Du kan ändra din deklaration fram till den 2 maj.

Vad händer när jag deklarerat?

När du har deklarerat går Skatteverket igenom dina uppgifter och räknar ut din skatt, det kan hända att de hör av sig om de saknar uppgifter. Du får sedan ett besked om hur mycket du får tillbaka eller ska betala in. Du som ska få pengar tillbaka får dem i samband med slutskattebeskedet. Om du ska betala tillbaka skatt ska du göra det inom 90 dagar.

När kommer skatten?

När och om du får tillbaka på skatten beror på när, vad och hur du valt att deklarera. Här är Skatteverkets tidspunkter för utbetalning av pengarna:

April: Om du har skaffat en digital brevlåda och anmält konto senast den 1 mars och godkänt deklarationen i appen eller e-tjänsten senast den 29 mars utan att ändra eller lägga till något, får du dina pengar i april.

7–9 juni: Om du har deklarerat genom att sms:a, ringa, använda appen eller e-tjänsten senast den 2 maj får du dina pengar 7–9 juni. Du ska även senast den 2 maj ha anmält ett bankkonto till Skatteverket.

Augusti eller september: Om du deklarerade på papper eller om du inte har anmält något konto senast den 2 maj får du dina pengar i augusti eller september.

Hur fungerar kvarskatten?

Kvarskatten, även kallad restskatten, är den skatt som du fortfarande kan vara skyldig att betala efter att Skatteverket gjort sina uträkningar. Du kan se hur stor din skuld är på ditt slutskattebesked, och även när pengarna ska vara inne på Skatteverkets konto.

Du behöver ett OCR-nummer för att betala in pengarna, du hittar numret i Skatteverkets e-tjänst, skatteuträkningen som kom med inkomstdeklarationen eller ditt slutskattebesked.

De här datumen gäller för dig som ska betala kvarskatt:

Om du får slutskattebeskedet i augusti ska pengarna vara inbetalda 13 november i år.

Fick du beskedet i september är det 12 december som gäller.

Vilka är de vanliga deklarationsfelen?

Skattverkets Johan Schauman har tidigare berättar för Dina Pengar att de vanligaste avdragsfelen gäller avdrag för resor till och från arbetet, bostadsförsäljning och aktieförsäljning.

Skatteverkar har listat de vanligaste felen myndigheten hittar i sina kontroller:

930 000 svenskar yrkar avdraget för resor till och från arbetet varje år. I utredningarna förra året nekades avdragen helt eller delvis i över hälften av fallen. De flesta för att de inte uppfyller kravet på en tidsvinst på minst två timmar, jämför med om de åker kommunalt.

I år ska 480 000 personer redovisa aktieförsäljning. I de utredningar som Skatteverket gör är det fel i över hälften av fallen – ofta för att det blir fel i beräkning av omkostnadsbelopp.

Det är 260 000 personer som ska redovisa försäljning av bostad i årets deklaration. När Skatteverket utrett förbättringsutgifter har det varit fel i över 90 % av fallen. Här faller det ofta på vad man får dra av som förbättringsavgift. D

Johan Schauman berättar även att de som yrkar på avdrag inom övriga utgifter ofta inte har rätt till det.

– I slumpkontrollen när vi följde upp det här senast underkändes helt eller delvis 95 procent av de avdragen, berättar han.

Ofta handlar det om kostnader som har en koppling till arbetet men som man ändå inte får dra av.

Vad händer om jag gör fel i deklarationen?

Om du gör fel i avdragen riskerar du skattetillägg som generellt beräknas 40 procent av den extra skatt du ska betala i och med att avdraget inte godkänns.

Om du har fått ett avdrag nekat är chansen stor att Skatteverket tittar extra noga på dig igen.

– Skattereglerna är väldigt snävt utformande, det ska inte vara särskilt mycket som är avdragsgillt, säger Johan Schauman.

Vad händer om jag inte deklarerar?

Det är bäst du deklarerar. Om du missar deadline den 2 maj så tillkommer det en förseningsavgift på 1 250 kronor. Lämnar du inte in den inom senaste tre månader får du betala 1 250 kronor igen. Avgiften gäller även om du fortfarande inte lämnat in den efter fem månader.

Om du helt struntar i deklarationen riskerar du att bli sköntaxerad, då räknar Skatteverket ut din årsinkomst och du riskerar även skattetillägg.

Kan någon hjälpa mig?

Ja, Skatteverket har öppnat sin speciella deklarationsjour för att hjälpa till att svara på frågor om just deklarationen. Du når Skatteverket på 0771–567 567.

Här är öppentiderna:

27–28 april: 08.00–22.00

29 april: 08.00–16.00

30 april: 08.00–16.00

1 maj: 10.00–22.00

2 maj: 08.00–24.00