• För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.

• För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.

• För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.

Färre utnyttjar rotavdraget visar de nya siffrorna medan antalet personer som gjort rutavdrag under förra året har ökat.

Antal köpare av rotarbete minskade med 180 000 personer medan antal köpare av rutarbete ökade med nästan 60 000 personer.

En förklaring till rutavdragets ökning är sannolikt att flyttning nu omfattas av rutavdrag och många har passat på att utnyttja det i samband med byte av bostad.

Skatteverkets sammanställning visar att rot och rutavdragen totalt minskade med 8,3 miljarder kronor 2016 jämfört med året före.

– Antalet köpare av rot har minskat med 15 procent, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Ändrade regler för rot- och rutavdrag

Den främsta orsaken till minskningen är de ändrade reglerna där skattereduktionen för rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Några fakta om avdragen:

• 11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag förra året.

• Drygt en miljon personer köpte rotarbeten.

• 3,7 miljarder kronor betalades ut i rutavdrag.

• Närmare 730 000 personer köpte rutarbeten.

– Antalet som utnyttjar rut har fortsatt att öka, förra året gick det upp tio procent, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Det är inte bara regeländringen där nivån på ersättningen för rotavdraget som har ändrats. Maximalt rutavdrag som kan medges har också sänkts till 25 000 kronor per person och år för personer under 65 år. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen för rot- och rutarbeten sammantaget, är 50 000 kronor per person och år.

För den som också har en lägenhet eller hus utomlands så går det att göra rotavdrag - ett avdrag som har ifrågasatts av en del kritiker.

– Det utnyttjas utomlands, det vet vi. Men vi har ingen särskild statistik för detta, säger Pia Blank Thörnroos.