Många använder semestern till att fundera över framtiden och arbetssituationen.

Kanske är det dags för nya utmaningar?

Första steget till ett nytt jobb är att skaffa sig ett cv som fungerar. Det kan vara hundratals som söker samma jobb och slarviga cv:n åker bort vid första gallringen.

– Det är det första intrycket man lämnar och intrycket är ett avtryck. Ett cv ska vara en aptitretare som tar dig vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen, säger Sofia Beuschel, seniorrekryteringskonsult och chef för Poolia i Östergötland.

Ett cv består förutom av själva meritförtäckningen av ett nog så viktigt personligt brev.

Därför heter det cv Förkortningen cv står för curriculum vitae och är latinska för ungefär ”livets lopp”. Begreppet cv används emellanåt synonymt med meritförteckning, vilket inte är helt korrekt. Ett komplett cv ska innehålla både en kronologisk meritförteckning och en friare text.

– Mitt viktigaste råd är att inte fastna i fördomen om dig själv. För vi har en massa fördomar om oss själva, det kan vara att man har barn eller inte har barn, att man är för gammal eller för ung. Känslan av att ”de vill nog inte ha mig” får aldrig genomsyra en ansökan, säger Sofia Beuschel:

– Stå för den du är och var stolt över det. Ofta är man sin egen största fiende när man söker jobb.

Bluffa aldrig om dig själv

Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att lura en rekryteringskonsult.

– Försök vara dig själv. Vi ser direkt när någon inte är det, säger Sofia Beuschel.

För långa ansökningar och röriga cv:n är två vanliga misstag du enkelt kan undvika, menar Sofia Beuschel. Foto: POOLIA och SHUTTERSTOCK

Under sina år i rekryteringsbranschen har hon stött på riktiga mardrömsansökningar.

– Jag minns en som skickade ett 35–40 sidor långt brev och skrev en A4-sida om varje jobb han haft. Det gick inte att läsa allt. Klarar man inte att kommunicera tydligare än så är man inte heller lämplig för jobbet.

– Sen har jag stött på halvnakna bilder. Män i bara överkroppar eller kvinnor som ligger på kuddar med utsläppt hår. Vad har man för omdöme om man skickar in sådana bilder?

Fem vanligaste cv-misstagen 1. För långa ansökningar. 2. Relevant information till tjänsten saknas. 3. Rörigt cv med olika typsnitt och all in på hela tangentbordet. 4. Man glömmer kontaktuppgifter. 5. Skriv inte en massa om sjukdomar.

Skäckexemplen till trots, överlag har nivån höjts efter hand som det blivit lättare att få tips via nätet och att det enkelt går att hämta hem snygga mallar eller ansluta sig cv-databaser.

Här är rekryteringsproffset Sofia Beuschels 11 råd för en lyckad jobbansökan:

1. Ditt cv måste vara lättläst

Luftigt och lättläst är två ledord att sträva efter. Använd ett och samma typsnitt, och helst ett välkänt sådant. Var konsekvent och blanda inte en massa kursiv eller halvfet text. Det måste vara lättläst och konsekvent. Tänk också på att det tar tid att göra ett vettigt cv. Betrakta det som ett jobb, et första cv bör få ta lika lång tid som en arbetsdag.

2. Senast kommer först i ditt cv

Skriv i kronologisk ordning men med det senaste först, följt av det näst senaste, osv. En arbetsgivare är inte lika intresserad av vad som hände förr. Det räcker med årtal i uppräkningen, däremot måste man vara beredd på att svara mer i detalj om du blir uppringd. Föräldraledighet, längre sjukskrivningar eller perioder av jobbsökande behöver inte lyftas fram, ofta ser det bättre ut om man skriver de här perioderna i anslutningen till jobbet man hade före den aktuella perioden. Ett cv är en aptitretare, inte en plats där hela livet redovisas i detalj.

3. Låt texten spegla tjänsten

Ett cv måste hållas levande och anpassas efter det jobbet man söker. Därför rekommenderas inte massutskick med samma innehåll. Kolla vad just den här arbetsgivaren eftersöker, och lyft fram de egenskaper du har och som du tror kan gynna arbetsgivaren. Texten måste spegla den tjänst man söker. Ge svar på frågor om varför du vill vara på just det här företaget och ha just den här tjänsten. Det är också viktigt att det personliga brevet inte blir en repetition av själva cv:et. Visa att du är motiverad och visar intresse för föregaget.

4. Våga summera perioder

Om man under en viss tid haft en massa kortare jobb tjänar man på att summera de här årtalen under en kortare beskrivning i stället för att skriva ut allt i detalj. Koka ner och sammanfatta. Samma om man varit på ett och samma ställe väldigt länge, men bytt tjänster inom företaget: berätta om detta i lite mindre avsnitt under huvudrubriken.

5. Ta det försiktigt med bilden

Om man är det minsta osäker på sin bild ska man inte ha bild alls. Avklädda bilder, semesterbilder och högtidsbilder går bort. Låt det vara lite mer avslappnat och mot neutral bakgrund. Ingen idé att låta proffs ta bilden, en vanlig mobilbild duger.

6. Håll ditt cv kort

Vill man belysa något specifikt är det bättre att göra detta separat. Ett cv ska vara två sidor, max tre med det personliga brevet. Tänk på att du har några få sekunder på dig att påverka helt okända människor och då gäller det att förvalta sekunderna väl.

7. Var personlig – men inte för privat

Skriv inte om katter, barn och barnbarn i det personliga brevet. Var väldigt snål med familjeredovisning. Det är bättre att visa hur din fritid ser ut och ur aktiv du är. Undvik dina dåliga egenskaper, det här är inte rätt forum att vara alltför öppen i. I brevet ska var fokus ligga på vad du kan bidra med utifrån dina egenskaper.

8. Googla dig själv

Se vad du får upp vid en snabb sökning på nätet. Var medveten om hur du framställer dig själv i sociala meder. Är du på väg in i en period av jobbsökande – vårda dina sociala konton och var försiktig med vad du lägger upp.

9. Håll koll på vad du sökt

Otroligt viktigt. Hamna inte i en situation där du blir uppringd och inte riktigt vet vem som ringer. Är du oförberedd på ett samtal eller står dåligt till så tacka för samtalet och be att få återkomma. De vinner du tid och hinner förbereda dig.

10. Lämna inga referenser

Referenser behövs endast lämnas på begäran från arbetsgivaren och aldrig i första skedet. Däremot kan man vidtala sina referenser att man är på gång att söka jobb, för att senare stämma av. Det kommer i vilket fall inte vara namnen på dina referenser som tar dig vidare.

11. Vänta med betyg och intyg

Ett cv är en aptitretare. Intyg, betyg och liknande skickar man bara in när arbetsgivaren begär det, eller tar med till intervjun.