En Sifoundersökning från i fjol visade att en vanlig stressorsak bland svenskar är den privata ekonomin.

– Det är så många som är rädda för ekonomi. Men ingen människa kan förstå sin ekonomi förrän man satt sig ner och läst på och funderat. Man måste lära känna sina pengar, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.

För den som tar sig tid att se över sin privata ekonomi finns det många kronor att spara.

– Privatekonomi fungerar som en trädgård. Om man inte tar hand om den så blir den väldigt vildvuxen och till slut växer det ingenting förutom maskrosor. Det vill man ju inte ha i sin ekonomi. Utan man måste kanske var tredje, fjärde år titta på var pengarna har tagit vägen, säger Claes Hemberg.

Maria Rydberg sparade tusenlappar

En av dem som märkt av fördelarna med att arbeta med sin ekonomi är Maria Rydberg, 42, från Sjöbo. Hon och hennes man hade fem olika smålån, som de i höstas valde att lägga ihop till ett samlat lån.

– Vi ligger på 4 100 kronor mindre i månaden nu när vi ska betala räkningar. Sedan har vi ju förvisso förlängt lånet med två år. Men innan hade vi ingenting över. Nu kan vi leva igen, säger hon.

Maria Rydberg, 42. Foto: PRIVAT

Nu har de pengar över att lägga på sparande.

– Vi har lärt oss att det inte går att ta lån för att göra något som inte är nödvändigt, det är bättre att spara ihop det först, säger hon.

Hon skapar en budget varje månad

Att lägga en budget för varje månad kan också det vara ett sätt att få ekonomin att fungera bättre. Jenny Lindh, 38, från Malmö gör det varje vecka.

– Det är en tillfredsställelse i att man har koll på hur mycket pengar man har och vad det är man lägger pengar på, säger Jenny Lindh.

Jenny Lindh, 38. Foto: PRIVAT

Hon valde också att starta en tråd i en Facebook-grupp, där hon och andra kunnat utbyta spartips.

– Jag tänkte att om man kan få lite konkreta tips på hur andra gör, så kanske det blir lättare, säger hon.

Dina pengar har rådfrågat experter inom tio områden för de bästa råden för en bättre ekonomi:

1/ MATKOSTNADER

• Att ta med matlåda till jobbet kan spara in många tusenlappar på ett år.

• Att göra en matlista för veckan kan också vara ett bra sätt att spara pengar.

• Sammanställ ditt matkonto för månaden – är det en rimlig kostnad? Kan du dra in på något?

Foto: Colourbox / KNUD ERIK CHRISTENSEN

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Gör en veckomatsedel, skriv en inköpslista och följ den. Köp helst inte färdiga rätter, eller så kallad fastfood, det är både dyrt och dessutom dåligt rent näringsmässigt. Undvik spontana matinköp. När du ändå lagar mat, gör så att det räcker till lunchlådor också. Genom att ta med mat till jobbet i stället för att äta lunch ute kan du spara runt 1 500 kronor per månad.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Matkostnaderna är en av de större utgifterna i ett hushåll. Har du själv koll på hur mycket det kostar? Om du inte gör det redan så gör en budget och följ den här brukar det finnas mycket att spara på att få ner spontanköp. Spara 12 000 per år.

2/ FÖRSÄKRINGAR

• Gör en sammanställning av alla dina nuvarande försäkringar.

• Gör en bedömning – vilka kan du avvara och ändå ha fullgott skydd?

• Undersök om du kan få bättre villkor på de försäkringar du behöver genom att samla alla i samma bolag.

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Ofta kan man få bättre pris genom att samla sina försäkringar hos en försäkringsgivare. Kolla med din arbetsgivare om det den vägen finns några bra erbjudanden. Det är mer eller mindre nödvändigt att gå igenom sina försäkringar en gång om året för att få bästa möjliga premie. Byt bolag så att du får det bästa priset för dig. Det kan skilja flera tusenlappar mellan olika bilförsäkringar, räkna med att du kan få ner kostnaden med runt 5 000 kronor per år.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– När kollade du sist om du har för många försäkringar? Många oroar sig för om de har de försäkringar som behövs men fakta är att många är överförsäkrade. Gå igenom dina försäkringar och läs på vad din hemförsäkring täcker. Sannolikt tecknar du varje år tilläggsförsäkringar vid köp av varor och resor som du inte behöver. Här finns pengar att spara, upp till 5 000 per år.

3/ LÅN OCH BOLÅN

• För att få ned månadskostnaden kan man bland annat samla sina smålån.

• Förhandla med din bank om att sänka räntan.

• Hur mycket kan du få ned månadspriset?

Foto: Anders Wiklund/TT

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Lån är ett stort och viktigt område. Det finns många olika sorters lån, som billån, lån till konsumtion och inköp av olika slag. Om du har flera olika smålån kan det löna sig att ta ett banklån och med det lösa bort smålånen. Det som verkligen visar vad ett lån kostar är den effektiva räntan där man räknar med alla kostnader för lånet, både ränta och olika sorters avgifter som ofta tillkommer. Fråga alltid efter den effektiva räntan. För bolån gäller det att amortera för att få ner skulden, och att ha koll på räntan, och förhandla med banken om att få en bättre ränta på dina lån. Det är inte så komplicerat som det låter. Jämför och prata med flera långivare.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Bankernas marginaler på bolån har ökat kraftigt senaste åren. När förhandlade du om räntan senast? Här finns det stora möjligheter att få ner din ränta. Är banken svårflörtad? Förhandla med två banker till och spela ut dem mot varandra. Spara 10 000 per år.

Claes Hemberg, sparekonom Avanza:

– Eftersom bolånen gäller väldigt stora pengar så kan små procent i boränta kosta dig 100 000-tals kronor under ett liv. Snittprutaren tar i stället 2016 hem 8 000 kronor varje år. Det är en halv månadslön efter skatt, som du kan ge dig själv i stället, genom att pruta på banken. Pruta bolåneräntan genom att: 1: Tala med tre banker. 2: Säg ”Jag behöver få ned min boränta för att tåla stigande boräntor framöver”. 3: Nöj dig inte förrän du är under snitträntan. Snittet för prutare är i dag 1,6 procent för 3 miljoner rörligt. Bind inte om du inte kan sänka boräntan till 1,5 procent. Att binda ska inte kosta extra. Eftersom du binder upp dig i många år, så behöver du tjäna in en buffert för att.

3/ ELAVTAL

• Finns det ett annat bolag som erbjuder ett billigare pris?

• Kan du dra ned på din förbrukning på något sätt?

• Ett lätt sätt är att göra en jämförelse mellan elbolag på nätet.

Foto: Olle Sporrong

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– För den som bor i eluppvärmt hus blir uppvärmningskostnaden dominerande. Det gäller både värme och vatten och det blir viktigt hur hushållet använder både el och vatten i vardagen. Tonåringar förbrukar mer el än sina föräldrar. Varför inte föra ”eldagbok” under några veckor för att kartlägga familjens vanor och sedan försöka hitta sätt att minska på förbrukningen? Kolla också vilket avtal ni har, det går att välja mellan rörligt och fast elpris eller en kombination av de två.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Elpriset är på väg upp igen efter en period av låga priser. Kolla upp ditt elavtal och ta höjd för i din budget att elkostnaderna sannolikt blir högre under 2017.

4/ ABONNEMANG

• Hur mycket betalar du för abonnemang på streamingtjänster och telefoner?

• Finns det något du kan avvara?

• Eller kan du byta till ett annat bolag?

Foto: Kiichiro Sato / AP TT NYHETSBYRÅN





Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Här finns det pengar att spara. Gå noggrant igenom mediaabonnemang och liknande som hushållet har och diskutera hur mycket ni verkligen använder av de olika tjänsterna. Till exempel behövs kanske inte både HBO och Netflix? Finns det möjlighet att ansluta hushållet till fiberuppkoppling kan det definitivt löna sig på sikt. I en familj med två vuxna och två barn kan kostnaden utan vidare landa på 20 000–25 000 kronor per år om alla har egna mobiltelefoner och man har flera olika mediatjänster till detta. Utmana familjen i att försöka få ner denna siffra!

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Fast telefon är det nödvändigt? Någon annan än telefonförsäljare som ringer på den? Avsluta!

5/ TRANSPORTER

• Tänk över om du verkligen behöver din bil, om det är möjligt kan man tjäna stora pengar på att gå med i en bilpool eller liknande.

• Ta med försäkringar, bensin och en buffert för oförutsedda kostnader i din beräkning.

• Kanske räcker det med ett busskort?

Foto: Sven Lindwall

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Den första frågan handlar om bil eller inte bil. Ta reda på om det går att i stället blir medlem i en bilpool eller om man helt enkelt kan hyra en bil vid de tillfällen då den verkligen behövs. Hur många dagar i veckan står bilen stilla? Kan du cykla till jobbet så finns det både ekonomiska vinster och hälsovinster att hämta hem.

Claes Hemberg, sparekonom Avanza:

– Snittbilen kostar i dag 50 000 kronor per år. Välj en billig bil och plocka hem tusenlappar.

6/ RESOR OCH SEMESTER

• Ett bra sätt att få råd med semestern är att spara lite varje månad.

• När du väl åker kan det vara värt att boka i god tid och se över om det går att bo på exempelvis vandrarhem eller Airbnb i stället för hotell.

• Hur ser din semesterkassa ut i år – kan du spara in på någon kostnad?

Foto: Izabelle Nordfjell





Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Lägg upp ett regelbundet månadssparande till kommande resor och semestrar. Om man inte anser sig ha råd att resa, så låt bli. Förklara för familjen att ni måste spara mer för att kunna göra en resa längre fram i stället. Undersök vad det finns för alternativ på hemmaplan. Det finns också sätt att resa billigt, till exempel genom att byta bostad med någon annan, hyra bostad genom Airbnb och liknande. Inför sportlovet om man ska till fjällen, så är det ofta billigare att boka skidhyra, liftkort med mera via nätet i förväg än att göra det på plats. Särskilt om man är ute i god tid.

Claes Hemberg, sparekonom Avanza:

– Både resor i vardagen och resor under semestern har blivit en av svenskarnas stora utgifter. Det enkla rådet är här att planera i god tid. Boka och köp resor 4-6 månader i förväg, det sparar tusenlappar.

7/ PENSION

• Gör en prognos på minpension.se och laborera med olika pensionsåldrar och pensionsuttag.

• Kolla upp om du har tjänstepension.

• Välj låga avgifter på max 0,4 procent per år.

Foto: Nike Isaksson/Ibl / /IBL





Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Gör en prognos på minpension.se och laborera med olika pensionsåldrar och pensionsuttag. Det går att ändra i utbetalningstider så att du får en pension som passar dina planer. Ta inte ut för mycket på kort tid, det kan bli för lite kvar längre fram helt enkelt. Spara till din pension, ju tidigare du kan börja desto bättre. Kolla med din arbetsgivare om man erbjuder löneväxling till pension – men det är bara lämpligt om du har en månadslön på över 41 000 kronor, annars kan det påverka andra ersättningar negativt.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Det har aldrig varit så viktigt ha koll på sin pension som nu. Har du tjänstepension? Det bör du ha kolla med din arbetsgivare. För att få koll så börja med att gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Hur ser det ut? Kanske behöver du komplettera med ett sparande på ett ISK konto.

Claes Hemberg, sparekonom Avanza:

– Våra pensioner är vår största kassakista i livet. Här kan avgifter och dålig tillväxt bli förödande. Välj låga avgifter på max 0,4 procent per år och fokusera på globalfonder. Då kommer du att få betydligt mer för dina pensionspengar än alla de som i dag sparar i dyra dåliga ränte-, bland- och generationsfonder med mera.

8/ SMÅUTGIFTER

• För upp hur mycket du lägger på småutgifter varje månad.

• Kaffe, godis och spontanköp som kan kännas små blir tillsammans en hel del.

• Kan du börja ta med dig kaffe hemifrån, eller göra något annat för att spara?

Foto: Ulf Ryd

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Om du är en vaneshoppare som dagligen köper kaffe på staden, vatten på flaska, godis, tidningar med mera, kan du genom att ändra dessa vanor spara cirka 500 kronor per vecka.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Håll koll på dina småutgifter. För upp alla småköp under en vecka? Blev det mer än du trodde? Var det värt det? Och framför allt hur mycket kan det bli på ett år om jag väljer att spara motsvarande belopp i stället?

9/ AVBETALNINGAR

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Avbetalningar hänger samman med lån och det är så du betalar tillbaka ett lån om du inte kan betala hela skulden på en gång. Den effektiva räntan ger dig besked om vad lånet faktiskt kostar dig. Ju snabbare du kan betala tillbaka, desto bättre. Om du inte har råd med en avbetalning, kontakta genast långivaren och be om uppskov eller att få dela upp avbetalningarna ytterligare.

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Se till att betala av på rätt saker först. Har du dyra privatlån eller krediter? Betala av på dem först innan du amorterar på ditt bolån.

10/ GENERELLA SPARTIPS

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea:

– Det är viktigt att vara ärlig med vad du lägger dina pengar på och att verkligen ta reda på vilka utgifter du har i verkligheten. När du vet det, blir det enklare att göra förbättringar. För att få reda på allt detta rekommenderar jag en budget där du radar upp dina inkomster och alla dina utgifter. Gör om den efter en månad eller två för att se om det blivit någon skillnad. Lägg upp ett regelbundet månadssparande med automatiskt sparavdrag. Skaffa dig bra banktjänster, som mobilt Bank-ID, och utnyttja mobilbanken. Då får du lättare koll på din ekonomi var du än är. Försök inte klara allt på en gång. Kom ihåg att leva och ha det bra också!

Joakim Bornold, sparekonom Nordnet:

– Mitt bästa tips är att ta kontroll över sin ekonomi. En av de vanligaste orsakerna till gräl i relationer är ekonomidiskussioner. Ta tag i det. Prata om det. Gör en budget och följ den!

Claes Hemberg, sparekonom Avanza:

– Fokusera på de riktigt stora utgifterna. Det är där du avgör din framtid: Bolån, resor och pension. Gör du rätt här skaffar du dig två extra månadslöner varje år. Utan att jobba en tum. Då har du råd med väldigt många koppar kaffe.