9 miljarder saknas – ingen vet var de finns

Fredagen är sista dagen som det går att handla med de gamla 100- och 500-kronorssedlarna, liksom med en-, två- och femkronan. Sedan blir de ogiltiga.

Men fortfarande är det mycket pengar som saknas. Enligt Riksbanken finns det drygt nio miljarder kronor som fortfarande cirkulerar ute i samhället. Var de finns, eller vilka som besitter dem, är det få som vet.

Men i dagens allt mer kontantlösa samhälle är det framför allt en grupp som sticker ut när det kommer till hantering av stora summor kontanter, nämligen brottslingar.

Vad händer med alla ”smutsiga” pengar, efter sista juni?

Enligt Tomas Lundberg, presschef på Riksbanken, är just detta en fråga som många ställt till Riksbanken.

– Vi har fått frågor om var i landet dessa pengar finns, och svaret är att vi inte vet. Vi kan inte spåra dem eller något sådant. Det är ju en egenskap som sedlar och mynt har, att man inte kan inte vem som köper vad eller vem som har dem, säger Tomas Lundberg.

Banksystemet tillämpar penningtvättlagen

Fredagen den 30 juni är sista dagen att handla med de gamla mynten och sedlarna. Men man kan fortfarande gå till banken och sätta in pengar på sitt konto till och med sista augusti.

För att Riksbanken ska undvika att ta emot "smutsiga" pengar tillämpar de penningtvättslagen.

– Riksbanken löser alltid in ogiltiga sedlar. De sätts in på bankkontot och vi tar ut en avgift för det på 100 kronor. Hela banksystemet tillämpar penningtvättlagen, det vill säga att om man kommer in med en summa pengar kan vi ställa frågor om var de kommer ifrån, och varför man inte satt in dem tidigare. Då behöver man redovisa detta på ett trovärdigt sätt, säger Tomas Lundberg.

Skulle det visa sig att en person inte kan redogöra var pengarna kommer ifrån blir det svårare att få tillbaka dem, enligt presschefen.

Vad händer med alla “smutsiga” pengar? Pengar som rånare har men som sitter i fängelse nu? Hur mycket sådana pengar finns det i omlopp och vad kommer hända med dem?

– Det går inte att svara på. Vi vet inte var de finns någonstans.

Ekobrottsmyndigheten varnar

Inför mynt och sedel-upphöret har Ekobrottsmyndigheten gått ut och varnat handlare för att brottslingar (som vill bli av med sina gamla sedlar) kan komma göra dyra köp av varor på öppet köp före månadsskiftet och sedan lämna tillbaka varorna efter kort tid.

– Sitter kriminella på svarta pengar som inte längre är giltiga, så måste man ju då vidta åtgärder för att få in dem i systemet och då är det här ett sätt att göra det på, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, och fortsätter:

– Vi jobbar mycket utifrån de som sitter på underrättelsesidan där de jobbar mycket med trender och företeelser, och vi ser att sådana här brott generellt dras mot förtjänstmöjligheter där man kan begå brott och tjäna pengar och vara så anonym som möjligt i syfte att undgå upptäckt.

Som handlare bör man därför vara extra uppmärksam då man själv kan göra sig skyldig till brott genom att ta emot kontanter från någon som försöker att tvätta pengar. Många företag och myndigheter har även anmälningsplikt utifrån penningtvättslagen.