Sammanlagt ställs mellan 1 700 och 2 100 flygningar in under perioden – alltså de närmaste sex veckorna, fram till slutet på oktober. Det handlar om mellan 40 till 50 flyg dagligen som ställs in, rapporterar SvD Näringsliv och citerar ett pressmeddelande.

Det är oklart vilka flighter det är som ställs in, men orsaken är att punktligheten ska förbättras, meddelar Ryanair. Punktligheten ska ha sjunkit till under 80 procent de två första veckorna i september, skriver SvD Näringsliv vidare. Det beror på, bland annat, strejker bland flygledare, och väderförhållanden.

Ryanair: Ber om ursäkt till kunderna

Vidare skriver SvD Näringsliv, som citerar ett utskick från Ryanair, att kunder som drabbas av de inställda flygen kommer kontaktas.

"Ryanair ber uppriktigt om ursäkt för det besvär de här inställningarna orsakar kunderna. Kunder kommer att kontaktas direkt om de här få inställningarna och erbjudas alternativa flygningar eller pengarna tillbaka", skriver Ryanair i ett pressmeddelande.