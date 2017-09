Lågprisbolaget Ryanair har under de senaste dagarna ställt in flera flygavgångar. Bolaget uppger att orsaken är en planeringsmiss.

Bara under måndagen ställde flygbolaget in 56 flyg och Ryanair listar avgångarna på sin hemsida.

Nu går bolagets vd Michael O'Leary ut i ett pressmeddelande, där han ber om ursäkt:

”Vi har ställt till det för oss själva. Jag ber så mycket om ursäkt till våra kunder för den som det här kan ha skapat under den gångna helgen”, skriver han i pressmeddelandet.

Michael O'Leary hävdar i pressmeddelandet att det inte råder brist på piloter i bolaget, utan att det enbart är en planeringsmiss som ligger bakom problematiken med inställda avgångar.

Ryanair skriver i pressmeddelandet att man fattat beslut om att ställa in en liten del av bolagets flygavgångar för att säkerställa punktligheten på de kvarvarande.

Bolaget kommer att fortsätta ställa in flygavgångar under september och oktober. Drabbade resenärer kan ansöka om ersättning.

Ryanairs talesperson uppger för Sky News att bolaget uppskattar att återbetalningskraven uppgår till 20 miljoner euro, cirka 190 miljoner kronor, till följd av de inställda avgångarna.

Så får du tillbaka dina pengar Drabbade resenärer kan ansöka om att få sina biljetter återbetalda. Ryanair har ett formulär på sin hemsida där man ansöker om återbetalningen. Det går även att boka om sin inställda resa till andra avgångar.

Meddelar resenärer om inställda flyg

Ryanair ställer under de kommande sex veckorna in omkring 2 000 flygningar. Särskilt drabbade är linjer som i nuläget har flera avgångar varje dag. Däribland Barcelona, Milano, London, Bryssel och Rom. Bolaget kommer att meddela via sin hemsida och med mejl till resenärer vilka avgångar som är drabbade.