Kika in i ett av Mallorcas absolut häftigaste hotell

Kika in i ett av Mallorcas absolut häftigaste hotell

En taxistrejk som bröt ut i Málaga på söndagen i protest mot svarttaxi och en spansk version av Uber, Cabify.

På måndagen utvidgades den till att gälla hela solkusten, skriver svenskamagasinet.nu.

Till de drabbade orterna hör Nerja, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva, Benahavís och Casares.

I Benalmádena och Torremolinos uppges bara 20 procent av taxibilarna att vara i drift.

LÄS MER: Hantera katastrofer på semestern – det här gäller

Taxistrejk mitt i högsäsongen

Strejken kommer mycket besvärligt för alla turister eftersom resandet är väldigt intensivt just nu. På tisdagen är det helgdag i Spanien och traditionellt ett viktigt datum för in- och utflyttning på semesterboenden under Sydeuropas och spanjorernas stora semestermånad.

Natten till måndagen blev ett hundratal resenärer som hade anlänt till Málaga med flyg strandsatta då att de sista bussarna hade gått (och taxistrejken brutit ut).