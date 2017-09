Anette Lundgren, 52, och hennes sambo har ett hus i Torrevieja utanför Alicante i sydöstra Spanien. På torsdagen reste de från hemstaden Örebro till Skavsta flygplats och checkade in på hotellet där som de brukar – planet skulle nämligen gå tidigt på morgonen därpå.

Sent på kvällen, precis innan det var dags att släcka lampan för natten, öppnade Anette sin mejlkorg.

– Då ser jag att planet är inställt. Så vi gick upp och klädde oss igen, gick ner till foajén och börjar leta efter nya flyg, berättar Anette Lundgren.

"Hur ska vi kunna lita på dem?"

Hon ringde Skavsta airport och fick bekräftat att flygningen var inställd – på grund av någon slags personalbrist. Och det fanns inga andra flyg som kunde ta paret ner till Alicante.

– Jag har alltid hyllat Ryanair, de är alltid i tid. Men nu undrar man ju, hur gör vi i framtiden? Hur ska vi kunna lita på dem i framtiden?

Det var på fredagen som Ryanair berättade att man kommer att ställa in 40-50 flygningar per dag under de kommande sex veckorna. Syftet är att förbättra punktligheten – som under de första veckorna i september sjunkit från 90 till 80 procent.

Ryanair ber om ursäkt till de kunder som drabbats i ett pressmeddelande. Foto: RYANAIR

Ryanair ber om ursäkt i förväg

Genom att ställa in ett antal flygningar har bolaget fler flygplan och personal att sätta in vid eventuella kriser, enligt pressmeddelandet från flygbolaget.

Där ber man också om ursäkt till de kunder som drabbas:

"Ryanair ber uppriktigt om ursäkt för det besvär de här inställningarna orsakar kunderna. Kunder kommer att kontaktas direkt om de här få inställningarna och erbjudas alternativa flygningar eller pengarna tillbaka."

Om den flygning till Alicante som Anette Lundgren var inbokad på ställdes in som en del av Ryanairs nya giv är oklart.

Anette Lundgren, 52, skulle resa till Alicante på fredagen – men flygningen blev inställd. Foto: FACEBOOK / PRIVAT

"Nu stiger ju priserna"

Och Anette Lundgren, som tidigare själv jobbat i flygbranschen, tycker bolagets förklaring om att man ställer in flygningar för att förbättra punktligheten är märklig. De inställda flygen kommer att få negativa följdeffekter, tror hon.

– Nu stiger ju alla priserna. Jag vet inte hur de ska få upp anseendet igen, säger Anette Lundgren.

Hon utgår från att ersättas med kostnaden för den inställda resan – men hur det blir med hotellnatten och bensinkostnaden är oklart.

Flyg från Warszawa ställdes in

Även det flyg som Vaxholmsbon Anna Plynning, 45, och hennes dotter Sandra skulle ta från Warszawa, Polen, till Skavsta på lördagen ställdes in – vilket de upptäckte först när de var framme vid flygplatsen och läste på tavlan för avgångarna.

– Vi har inte fått ett mejl, eller sms eller samtal. Vi har inte hört ett ljud från Ryanair, säger Anna Plynning.

Varför flygningen ställdes in vet Anna Plynning fortfarande inte. Och inte fick man någon hjälp av flygplatspersonalen, berättar hon.

– Vi fick inte ens en ursäkt, inte det minsta "tyvärr" eller så. Det var liksom bara "gå härifrån".

Anna Plynning, 45, skulle flyga hem från Warszawa på lördagen när Ryanair plötsligt ställde in flygningen till Skavsta. Foto: PRIVAT / PRIVAT

7 000 kronor för nya biljetter

Anna Plynning och Sandra började snabbt leta runt efter andra flyg hem till Sverige. De ringde sina respektive försäkringsbolag för att höra om det var okej att åka till den största flygplatsen i Warszawa och ta ett plan till Arlanda därifrån – vilket det var.

Drygt 7 000 kronor har man nu fått de lägga ut på nya flygbiljetter.

– Och priserna gick säkerligen upp på biljetterna, eftersom det blev panik bland fler resenärer, säger Anna Plynning.

"Halvt dygn som är förstört"

Expressen talar med henne vid 19-tiden på lördagen, när planet precis landat på Arlanda. Och även om Anna Plynning och Sandra nu befinner sig på svensk mark återstår ett problem – bilen står nämligen vid flygplatsen i Skavsta.

– Det är ett halvt dygn som är förstört, säger Anna Plynning.

Vad tänker du om Ryanair nu?

– Att alla fördomar bekräftades.

Ryanair skriver på Twitter till sina kunder:

"Din flight går som planerat om du inte fått ett mejl om att det är inställt. Snälla, kolla mejladressen som använts för att boka."