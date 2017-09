Norwegian uppger under fredagsförmiddagen att de, på grund av orkanen Irma, som väntas slå till mot södra Florida under lördagen, ställer in lördagens flight mellan Stockholm och Florida med avgångstid 14.55.

Berörda resenärer utlovas återbetalning eller ombokning utan extra kostnad.

Ingen flight till Florida efter lördag 9 september verkar vara påverkad i nuläget.

SAS ställer in flyg till Florida

Även SAS uppger att de ställer in lördagens flight mellan Köpenhamn och Miami med avgångstid 09.40, med hänvisning till orkanen Irma.

SAS för nu dialog med sina berörda kunder och utlovar kostnadsfri återbetalning.

– Vi försöker hjälpa dem att boka om till alternativa flighter gratis, men betalar självklart tillbaka pengar till dem som inte kan använda sina biljetter eller hittar en annan flight, säger Fredrik Henriksson, Presschef för SAS i Sverige

Nästa avgång till Florida med SAS går på tisdag 12 september, från Oslo och Köpenhamn. Hur de påverkas är i nuläget oklart.

– Vi måste avvakta och se hur vi gör med tisdagens flight, säger Henriksson.